LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ UNA JORNADA DE VACUNACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD DESTINADA A PERSONAS MAYORES

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, llevó adelante una Jornada de Vacunación y Prevención de la Salud en la Plaza 25 de Mayo, con el objetivo de promover el cuidado integral de las personas mayores y facilitar el acceso a controles y acciones preventivas.

Durante la actividad se aplicaron vacunas antigripal, contra la Hepatitis B, antitetánica y antineumocócica, de acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación y las indicaciones del personal sanitario. Además, se realizaron testeos de VIH y sífilis, promoviendo la detección temprana y el acceso oportuno a la atención de la salud.

La jornada contó con la participación y el trabajo articulado del Área de Inmunizaciones Municipal y el Nodo Epidemiológico Municipal, que estuvieron a cargo de las acciones de vacunación, prevención y promoción de la salud.

La jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de acercar estas propuestas a la comunidad y señaló: “Es fundamental generar espacios donde las personas mayores puedan acceder a la prevención y al cuidado de su salud de manera sencilla y cercana. Estas jornadas nos permiten acompañarlas, brindar información y promover hábitos saludables”.

Por su parte, la Lic. Melina Simonetti, referente del Nodo Epidemiológico Municipal, resaltó la importancia de la vacunación y los controles preventivos: “Estas instancias son fundamentales para acercar los servicios de salud a la comunidad, facilitar el acceso a las vacunas y promover la detección temprana de distintas enfermedades. La prevención es una herramienta esencial para cuidar la salud y evitar complicaciones, especialmente en las personas mayores”.

Desde el Municipio se continúa trabajando en el desarrollo de iniciativas que promueven la prevención, el acceso a los servicios de salud y un envejecimiento activo y saludable, fortaleciendo el acompañamiento y la participación de las personas mayores en la comunidad.