*LA MUNICIPALIDAD Y ECU ACORDARON GENERAR UN ESPACIO DE TRABAJO CONJUNTO PARA FORTALECER LOS EVENTOS ESTUDIANTILES*

Esta mañana se llevó a cabo una reunión entre la Municipalidad de Concordia y miembros de la comisión de Estudiantes Concordienses Unidos (ECU) donde se acordó generar a partir de ahora un espacio de trabajo conjunto que permita fortalecer las actividades que los jóvenes realizan año tras año.

Durante el encuentro, encabezado por el intendente Francisco Azcué, además se anunció por parte del Municipio, la entrega de un subsidio que les permita a los estudiantes hacer frente a parte de los gastos generados en la tradicional fiesta que se realiza en el Club Ferro.

Un punto importante es que este aporte deberá ser devuelto por ECU pero que se destine a un fondo común de los estudiantes para ser utilizado por las próximas comisiones.

Además se acordó que una vez que finalicen las actividades, se comience a trabajar en aspectos administrativos y legales para que la organización estudiantil pueda obtener Personería Jurídica.

“Queremos que la fiesta crezca pero de manera ordenada. Es uno de los eventos más importantes que tenemos como ciudad, que va trascendiendo generaciones y que nos hace sobresalir con respecto a otros lugares” afirmó el intendente Azcué, quien además sostuvo la importancia de “sentar bases sólidas para que las próximas camadas de estudiantes se encuentren con un camino allanado y respaldo jurídico”.

A lo largo de este año, desde la Municipalidad hubo un acompañamiento a los estudiantes en las distintas actividades con capacitaciones en gestión de riesgo, manipulación de alimentos, separación de residuos y herrería.

También se les brindó seguridad y atención sanitaria durante las 24 horas, dentro y fuera del predio del Parque Central “Viñedos Moulins”; limpieza y traslado logístico; seguros de espectador, entre otras cuestiones relacionadas a prevención, ordenamiento, control de tránsito, regulación de accesos y seguridad vial.

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