*LA MUNICIPALIDAD Y EGGER FIRMARON UN CONVENIO PARA MEJORAR ESPACIOS PÚBLICOS EN EL BARRIO LAS TEJAS*

*A través del Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos, la empresa colaborará con el mantenimiento, la limpieza y la puesta en valor del Parque Lineal ubicado sobre avenida Rucci. La iniciativa promueve el trabajo articulado entre el sector público y el privado para cuidar los espacios que disfrutan los vecinos.*

La Municipalidad de Concordia y la empresa EGGER Argentina firmaron un convenio de padrinazgo para colaborar con el mantenimiento, la conservación y la puesta en valor del Parque Lineal ubicado sobre avenida José Ignacio Rucci, frente al establecimiento industrial de la firma.

El acuerdo se enmarca en el Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos, creado mediante la Ordenanza N.º 38.468, una herramienta que busca promover la participación del sector privado en el cuidado y mejoramiento de los espacios comunes de la ciudad, a partir del trabajo conjunto con el Estado Municipal.

A través de este convenio, EGGER colaborará voluntariamente y sin costo para el Municipio en tareas de limpieza de calzadas, cordones y cunetas, mantenimiento de áreas verdes y señalización vial, además de acciones de forestación y reforestación, de acuerdo con los lineamientos técnicos y las aprobaciones correspondientes de las áreas municipales.

Al respecto, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de generar mecanismos de cooperación que permitan mejorar los espacios que utilizan los concordienses: “Queremos una ciudad más ordenada, limpia y disfrutable. Este tipo de iniciativas nos permite sumar esfuerzos, aprovechar el compromiso del sector privado y generar mejoras concretas en los lugares que son de todos. La articulación público-privada no es solamente un concepto, tiene que traducirse en acciones que mejoren la calidad de vida de la gente”.

Por su parte, desde EGGER destacaron la importancia de acompañar iniciativas que contribuyan al cuidado del entorno y al desarrollo de la comunidad de la que la empresa forma parte.

El convenio establece que las tareas estarán a cargo de EGGER, mientras que el Municipio conservará la administración, supervisión y control del espacio público, garantizando en todo momento su uso libre y abierto a toda la comunidad.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y contempla la posibilidad de prórroga.

Con este tipo de iniciativas, la Municipalidad continúa impulsando herramientas de participación y cooperación que permiten sumar recursos y compromisos para cuidar, recuperar y poner en valor los espacios públicos, entendiendo que construir una mejor ciudad es una tarea que involucra a todos.

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