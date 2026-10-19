*LA MUNICIPALIDAD Y EL HOSPITAL MASVERNAT REALIZARON UNA JORNADA DE PREVENCIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Salud y en un trabajo conjunto con el Hospital Delicia Concepción Masvernat, llevó adelante la jornada “Enfermería en la Plaza: Prevenir, Conocer, Cuidar”, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

La actividad permitió brindar información y herramientas de prevención a la comunidad, promoviendo el autocuidado y la importancia de la detección temprana.

Durante la jornada, el equipo de Enfermería de Consultorios Externos del Hospital Masvernat, junto con un profesional médico especialista en Ginecología, compartió información y orientación sobre los controles de salud, la importancia de la mamografía, los signos a los que se les debe prestar atención y la necesidad de consultar ante cambios o síntomas que puedan presentarse.

La jefa de Enfermería de Consultorios Externos del Hospital Masvernat Mariela Núñez señaló que desde el área “se acompaña todo el año a las personas que les toca atravesar por esta enfermedad. Nuestra misión es prevenir y acompañar por eso que le agradecemos a la Municipalidad por la convocatoria y por llevar a cabo la propuesta”.

A través de esta iniciativa conjunta, el Municipio y el Hospital Masvernat fortalecen el trabajo articulado entre las instituciones sanitarias y la comunidad, impulsando la promoción de la salud, la prevención y el acceso a información clara y oportuna.