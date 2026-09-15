LA MUNICIPALIDAD Y MERCADO LIBRE LANZAN UN PROGRAMA PARA POTENCIAR LAS VENTAS DE COMERCIOS DE CONCORDIA

*Este miércoles 16 de septiembre se realizará una charla informativa virtual para presentar la propuesta, conocer sus alcances y responder las consultas de los interesados.*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento, en alianza con Mercado Libre, pone en marcha MELI CONECTA, un nuevo programa de aceleración destinado a comercios y vendedores que buscan profesionalizar su presencia en la plataforma, mejorar sus resultados y hacer crecer sus negocios.

La propuesta tiene una duración de cuatro meses, no tiene costo y combina workshops, capacitaciones y acompañamiento especializado para trabajar sobre distintos aspectos vinculados al proceso de venta en Mercado Libre.

A lo largo del programa, los participantes podrán incorporar herramientas y conocimientos para planificar sus estrategias de publicidad, analizar costos y opciones de financiación, definir canales de envío adecuados y utilizar métricas para conocer el rendimiento de su negocio y tomar mejores decisiones.

Uno de los principales diferenciales de la propuesta es el acompañamiento durante todo el proceso: desde los primeros pasos hasta el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar la reputación del vendedor y alcanzar la medalla Mercado Líder.

*BENEFICIOS EXCLUSIVOS*

Además de la formación y el acompañamiento, quienes completen el programa accederán a beneficios exclusivos, entre ellos: asesoramiento y acompañamiento personalizado por parte de ejecutivos y consultores, cien mil pesos destinados a publicidad en el marketplace de Mercado Libre, acompañamiento para avanzar en la construcción de una buena reputación dentro de la plataforma.

Para certificar se requiere un 75% de asistencia y el cumplimiento de los objetivos semanales y mensuales establecidos por el programa.

*CHARLA INFORMATIVA*

Como instancia preliminar de presentación y orientación para los interesados, este miércoles 16 de septiembre, a las 12:00 hs, se realizará una charla informativa virtual, donde se explicará en detalle cómo funciona el programa, cuáles son sus alcances y beneficios y qué implica participar durante los cuatro meses.

Además, será un espacio para que los potenciales participantes puedan hacer preguntas y despejar todas sus dudas antes de ingresar a la propuesta.

La actividad es abierta a todos aquellos comercios y vendedores de la ciudad interesados en conocer la iniciativa.

A través del siguiente enlace, deben completar con sus datos y registrarse para obtener más información: https://bit.ly/4xoSJgT

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa trabajando en la articulación con empresas y actores del sector privado para acercar herramientas que contribuyan al desarrollo de los negocios, la incorporación de capacidades digitales y la generación de nuevas oportunidades de crecimiento.