La Policía realiza un rastrillaje en la zona de San Carlos para dar con el paradero de Marcos Almada

Desde las 8:30 de la mañana de este viernes 9 de octubre, la Policía realiza un rastrillaje en la zona este de Concordia para dar con el paradero de Marcos Almada, el joven que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 5 de octubre.

El operativo está a cargo de la subjefa departamental, Liliana Miño, y cuenta con la participación de distintas reparticiones de la Jefatura Departamental Concordia.

El despliegue se concentra en el predio del parque San Carlos, de acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales.

Tal y como informara Concordia Policiales, la búsqueda se inició luego de que la familia del joven radicara, el pasado lunes 5 de octubre, una denuncia al no tener más noticias de él.

De acuerdo a los datos aportados, Almada es de tez blanca, contextura delgada y ojos claros.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el joven se habría retirado por sus propios medios del domicilio familiar. Uno de los inconvenientes para avanzar en la búsqueda es que no llevaba teléfono celular, por lo que no fue posible realizar un análisis de antenas para establecer posibles ubicaciones a través de ese dispositivo.

En este contexto, la investigación se apoya en el análisis de las cámaras de seguridad que permitieron reconstruir los últimos movimientos del joven y orientar las tareas de búsqueda.

Fuente: Policiales Concordia

Ver la página original