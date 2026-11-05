*LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LLEVÓ ADELANTE SU CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL*

La instancia de formación continua busca dotar a los agentes de nuevas herramientas de intervención, optimizar el desempeño de sus funciones y garantizar respuestas cada vez más eficientes para toda la comunidad.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas de prevención y cuidado, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Concordia desarrolló su capacitación anual obligatoria. Esta instancia de formación técnica y operativa estuvo destinada a la totalidad del personal del área.

El programa formativo de este año se centró en la actualización de conocimientos teóricos, el perfeccionamiento de habilidades prácticas y la incorporación de modernas herramientas de intervención en cuestiones como reanimación cardiopulmonar (RCP), utilización de extintores y procedimientos de evacuación, normativas vigentes, gerenciamiento de crisis, protocolos de actuación y preservación del lugar del hecho.

Asimismo, se trabajó en el reconocimiento de los principales lugares turísticos de Concordia y en herramientas para orientar y asistir a quienes visitan la ciudad.

“La capacitación permanente es una herramienta esencial para fortalecer la prevención, unificar criterios de actuación y mejorar la capacidad de respuesta ante diferentes situaciones”, afirmó el subsecretario de Seguridad Ciudadana Claudio Purgart, quien además destacó el compromiso y la predisposición “de cada integrante que, día a día, asume con responsabilidad y vocación de servicio la tarea de formarse, perfeccionarse y estar preparado para responder a las necesidades de la comunidad”.

A través de estos módulos formativos, se busca potenciar el desempeño de las funciones diarias de los agentes en la vía pública y en las tareas de control y monitoreo.

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