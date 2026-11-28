La UCU celebró su XLVIII Colación de Grado con 146 nuevos profesionales

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) realizó este viernes por la noche su XLVIII Colación de Grado, una ceremonia en la que 146 nuevos profesionales recibieron sus diplomas y celebraron la culminación de una etapa fundamental de su formación académica.

El acto se desarrolló en el Salón de Actos “Héctor Buenaventura Sauret”, ubicado en la sede central de la institución, en 8 de Junio 522, con la participación de autoridades universitarias, docentes, familiares y miembros de la comunidad educativa.

Durante la ceremonia se entregaron los diplomas correspondientes a los graduados de las distintas facultades, además de reconocimientos y distinciones al mérito académico, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento al esfuerzo de quienes completaron sus estudios.

Uno de los momentos destacados fue la entrega de la medalla “Díaz Vélez” a Juliana Martina Viollaz, graduada de la Licenciatura en Nutrición, quien obtuvo el mejor promedio general sin aplazos de la colación, con una calificación de 9,22.

*El mensaje del rector a los nuevos profesionales*

Durante su discurso, el rector de la UCU, doctor Héctor César Sauret, felicitó a los egresados por haber alcanzado sus títulos y los invitó a enfrentar esta nueva etapa con confianza, honestidad y una actitud permanente de aprendizaje.

“Lo primero: tengan siempre confianza en ustedes mismos. Levántense frente a las naturales dificultades de la vida”, expresó ante los graduados.

Sauret destacó que cada título representa el resultado del esfuerzo y los méritos personales de quienes atravesaron las distintas instancias de formación universitaria. También hizo hincapié en la necesidad de mantener una permanente transformación, entendiendo que los conocimientos adquiridos durante la carrera constituyen una base sobre la cual deberán seguir aprendiendo.

En ese sentido, remarcó la responsabilidad que implica el ejercicio profesional, especialmente cuando otras personas depositan su confianza en los nuevos graduados y recurren a ellos en busca de asesoramiento, opiniones o respuestas.

“Es allí, como lo dice el juramento de cada profesión y para los médicos el juramento hipocrático, cuando cada uno de ustedes volverá a nacer”, sostuvo.

*El vínculo histórico entre la UCU y La Fraternidad*

En otro tramo de su intervención, el rector recordó la relación histórica entre la Universidad de Concepción del Uruguay y la Asociación Educacionista “La Fraternidad”, cuyo origen se remonta a la creación del internado de varones secundarios en 1877.

Sauret señaló que, con el desarrollo de la Universidad, el espíritu del internado y el de la institución universitaria fueron integrándose hasta conformar una misma unidad académica en Concepción del Uruguay.

También destacó la importancia de la entrega de reconocimientos académicos como una forma de poner en valor el recorrido educativo y la continuidad de un proyecto institucional que forma parte de la historia de la ciudad.

*Un aplauso para las familias y quienes acompañaron el camino*

El rector dedicó un momento especial a las familias, parejas, amigos y personas que acompañaron a los graduados durante sus años de estudio.

“Invito a la colación 2026 a que se ponga de pie y que aplauda a su familia, a sus amores y a quienes los acompañaron a llegar a este lugar”, expresó.

El pedido fue acompañado por un aplauso generalizado, en reconocimiento al apoyo y al acompañamiento que forman parte de cada trayectoria educativa.

*Susana Ardiles: una historia de sueños que no tienen edad*

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el discurso de Susana Ardiles, quien habló en representación de los 146 graduados.

Su historia personal se convirtió en el eje de un mensaje sobre la posibilidad de comenzar de nuevo, cumplir sueños pendientes y descubrir nuevos caminos incluso después de décadas de desarrollo profesional.

Ardiles contó que a los 20 años eligió Medicina y se trasladó desde su Comodoro Rivadavia natal, en la Patagonia, hacia Buenos Aires, donde se formó y trabajó como médica durante más de tres décadas.

Sin embargo, al acercarse a la jubilación, encontró entre sus libros unas antiguas hojas de un taller de manejo de la voz. Ese recuerdo despertó una inquietud que había quedado pendiente desde su infancia: estudiar locución.

Así volvió a convertirse en estudiante, enfrentando nuevamente apuntes, trabajos prácticos, exámenes y los nervios propios de cada instancia académica.

En su recorrido conoció distintas experiencias educativas y destacó especialmente el lugar que encontró en la UCU.

“Pero hoy quiero hablar especialmente de esta universidad, porque UCU me abrazó. Me recibió con mis años, mi historia, mis experiencias y también mis inseguridades. Me demostró que la edad no es una barrera y que siempre podemos reinventarnos”, expresó.

La graduada reflexionó sobre lo que significa estudiar después de los 50 años y sostuvo que también representa una manera de honrar lo vivido, desafiar los propios límites y descubrir que todavía existen nuevas posibilidades.

“Hoy no recibimos solamente un título: recibimos la confirmación de que nunca debemos renunciar a la posibilidad de empezar de nuevo”, afirmó.

Dirigiéndose a sus compañeros, los alentó a no permitir que la edad, los miedos o las circunstancias determinen hasta dónde pueden llegar.

“Nunca piensen que llegaron tarde: llegaron cuando pudieron, quisieron y se animaron”, manifestó.

También agradeció a los docentes, al personal de la Universidad y a sus compañeros por los aprendizajes, la paciencia y los momentos compartidos durante la formación.

En uno de los pasajes más personales de su intervención, resumió su historia con una frase que recibió el reconocimiento de los presentes: “Hoy puedo decir que a mis 20 elegí la medicina, a la que amo con toda mi alma, y que a mis 60 y un poco cumplo aquel sueño de la infancia: ser locutora y periodista”.

Finalmente, dejó una reflexión que sintetizó el sentido de su experiencia universitaria: “Porque hay universidades que te entregan un título, pero hay algunas que además te abrazan el alma. Y para mí esa universidad es UCU”.

*La vida empieza todos los días*

Al finalizar la ceremonia, las palabras del rector y de la representante de los graduados dejaron un mensaje común: la importancia de seguir aprendiendo, animarse a nuevos desafíos y entender que cada etapa puede ser el comienzo de otra oportunidad.

“La vida empieza todos los días”, expresó Sauret al despedir a los nuevos profesionales y a sus familias.

La XLVIII Colación de Grado reunió así a 146 graduados que culminaron su formación en la Universidad de Concepción del Uruguay y comienzan ahora una nueva etapa en sus respectivos caminos profesionales.