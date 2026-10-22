La UCU mantiene el 50% de descuento en la matrícula para el Ingreso 2027

*La Universidad de Concepción del Uruguay continúa con las inscripciones para el próximo ciclo lectivo. Durante octubre, quienes se inscriban podrán acceder a un 50% de descuento en la matrícula.*

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) mantiene abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 y ofrece durante octubre un beneficio especial: *50% de descuento en la matrícula* para quienes deseen comenzar su formación universitaria el próximo año.

La propuesta forma parte de la campaña de Ingreso 2027 y está dirigida a quienes buscan iniciar una carrera, continuar sus estudios o profundizar su formación académica.

La oferta educativa de la UCU incluye tecnicaturas, licenciaturas, carreras de grado y propuestas de posgrado, con alternativas de cursado presencial y a distancia.

Entre las opciones disponibles se encuentran Abogacía, Medicina, Contador Público y Administración de Empresas, además de carreras vinculadas con las Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias, Ciencias Jurídicas y Sociales, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias de la Comunicación y de la Educación y Ciencias Médicas. Alternativas presenciales y a distancia

La modalidad presencial incluye propuestas que se desarrollan en la sede central de la Universidad, ubicada en Concepción del Uruguay, y en sus centros regionales.

Por su parte, la modalidad a distancia permite acceder a distintas opciones de formación universitaria desde otros lugares, una alternativa para quienes necesitan compatibilizar los estudios con el trabajo, la familia u otras actividades.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la UCU cuenta con una propuesta educativa orientada a la formación integral, la innovación, la investigación y el compromiso con el desarrollo de la comunidad. Cómo inscribirse

Quienes deseen realizar el trámite de manera presencial pueden acercarse a *8 de Junio 522, Concepción del Uruguay*, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20.

También pueden consultar la oferta académica y obtener información sobre el proceso de inscripción en el sitio oficial de la Universidad: ucu.edu.ar.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 ya están abiertas. Durante octubre, los interesados podrán aprovechar el *50% de descuento en la matrícula*, según la promoción informada por la institución.