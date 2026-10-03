La UCU otorgará el título de Doctor Honoris Causa al Dr. Ignacio Fabio Katz

*El acto académico se realizará el viernes 9 de octubre, a las 19, en el Salón de Actos “Héctor Buenaventura Sauret” de la Universidad de Concepción del Uruguay. La ceremonia incluirá la entrega de la distinción y una conferencia doctoral sobre salud pública y ciencia.*

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) otorgará el título de *Doctor Honoris Causa al Dr. Ignacio Fabio Katz*, en reconocimiento a su trayectoria profesional, académica y científica vinculada con la medicina y la salud pública.

La ceremonia se llevará a cabo el viernes 9 de octubre de 2026, a las 19, en el Salón de Actos “Héctor Buenaventura Sauret”, ubicado en 8 de Junio 522, en Concepción del Uruguay. La invitación fue cursada por el rector de la institución, Dr. Héctor César Sauret.

Katz es doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Medicina Comunitaria, Cardiología, Medicina Nuclear, Administración y Servicios de Salud. A lo largo de su carrera se desempeñó en distintos cargos vinculados con la gestión sanitaria, entre ellos en la Dirección Nacional de Hospitales, la ANSSAL y el Ministerio de Salud de la Nación.

Actualmente, es director de la Comisión de Ciencia y Tecnología y coordinador del Área de Salud Pública del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCU. Además, se desempeña como profesor titular de las materias Historia de la Medicina y Métodos y Técnicas de la Investigación Científica de la carrera de Medicina.

Es autor de publicaciones y libros relacionados con salud pública, gestión sanitaria, políticas de salud y adultos mayores. Su trayectoria recibió distintas distinciones, entre ellas el Premio Vocación Académica, el título de Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua y el Premio CAESPO. El programa del acto

La actividad comenzará con la interpretación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de la Provincia de Entre Ríos y el Himno de Concepción del Uruguay.

Luego se dirigirán a los presentes la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Lic. Martina Tálamo, y el rector de la UCU, Dr. Héctor César Sauret. Posteriormente, se realizará la imposición del título de Doctor Honoris Causa, mediante la Resolución Rectoral N.º 09/26.

Como parte de la ceremonia, Katz brindará la conferencia doctoral titulada *“La salud en situación límite: una perspectiva sanitaria a 60 años del embate contra la ciencia”*.

El programa también contempla una actuación del “Coral Uruguayense” y la firma del Libro de Honor.

Desde la Universidad de Concepción del Uruguay destacaron el interés institucional en contar con el acompañamiento de la comunidad en este acto académico.