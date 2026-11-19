Gustavo Eduardo Solanas participó en representación de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) del 4° Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, organizado en el marco de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. El encuentro se desarrolló los días 16, 17 y 18 de noviembre en la ciudad de Córdoba.

Solanas formó parte de la primera reunión de universidades realizada dentro del Foro, cuyo objetivo fue incorporar a las instituciones de educación superior al desafío de generar calidad de vida en las comunidades mediante el conocimiento y el fortalecimiento de habilidades.

La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje fue establecida en 2013 por el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida (UIL). Actualmente reúne a 425 ciudades de 91 países, de las cuales 67 pertenecen a Latinoamérica, y alcanza a una población de aproximadamente 498 millones de personas.

El espacio promueve el intercambio de experiencias y el diseño de políticas de educación formal, no formal e informal, con el propósito de responder a los desafíos de cada territorio y fortalecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

*Los principales ejes del encuentro*

Durante las exposiciones se abordaron distintos conceptos vinculados con el aprendizaje, la educación, la tecnología y el desarrollo de las comunidades.

Luis González Arenal, presidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje de América Latina, diferenció la educación que se brinda en las instituciones del aprendizaje que se genera en las sociedades. En ese sentido, sostuvo que todas las personas tienen algo para enseñar y planteó la importancia de reconocer los saberes que existen en cada comunidad.

Por su parte, Raúl Valdéz Cotera, coordinador de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, incorporó el concepto de “soñadores éticos”, sintetizado en la idea: “Que mi sueño no signifique la pena de otros”. También destacó la oportunidad que representa para las universidades la composición demográfica de América Latina, donde el grupo etario más numeroso se ubica entre los 25 y 35 años.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, hizo referencia a los desafíos de la inteligencia artificial y recuperó una reflexión del papa León XIV acerca de que la tecnología no puede capturar el sentido de la vida humana.

En tanto, el alcalde de San José de Costa Rica, Sergio Méndez, planteó cómo la inteligencia artificial puede contribuir a identificar necesidades de la población que no siempre son advertidas desde la planificación urbana. También señaló las diferencias entre la institucionalidad nacional y el funcionamiento de los gobiernos locales en su país.

La representante de Mérida, Yucatán, presentó experiencias relacionadas con la protección de árboles patrimoniales y el cuidado de los animales domésticos, mediante iniciativas que incorporan la educación y la sensibilización desde la escuela primaria.

Desde Colombia, Jazmín González, de la Secretaría de Educación, propuso revisar los planes de estudio universitarios y avanzar hacia recorridos de profundización elegidos por los propios estudiantes. También destacó la importancia de incorporar a las empresas en la elaboración de los programas de formación.

Finalmente, Sergio Cárdenas, del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida, advirtió sobre los riesgos de que las microcredenciales reproduzcan las desigualdades sociales existentes en América Latina.

*El aporte de las universidades al desarrollo territorial*

La participación de Gustavo Eduardo Solanas en representación de la UCU permitió que la institución formara parte de un espacio de intercambio internacional sobre el papel de las universidades en la construcción de comunidades que aprenden, desarrollan capacidades y generan mejores condiciones de vida.

La experiencia puso en discusión la necesidad de vincular el conocimiento académico con los saberes de la sociedad, las demandas del mundo del trabajo, el cuidado ambiental y los desafíos tecnológicos.