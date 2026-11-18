*La actividad se desarrollará este viernes 20 de noviembre, desde las 16, en el Aula Bari de la Sede Central, bajo modalidad híbrida. El programa incluye presentaciones de distintas facultades y áreas de investigación de la Universidad de Concepción del Uruguay.*

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) llevará adelante este viernes 20 de noviembre la *7.ª Jornada de Ciencia y Tecnología*, bajo el lema «Divulgación e integración científica: saberes compartidos a través de las producciones de investigación».

La actividad comenzará a las 16 en el Aula Bari de la Sede Central y se desarrollará bajo modalidad híbrida, con el propósito de compartir producciones académicas y promover el intercambio de conocimientos entre las distintas áreas de la institución.

La apertura estará a cargo del rector de la UCU, Dr. Héctor C. Sauret. A partir de las 16:15 comenzará una serie de exposiciones que abordarán temáticas jurídicas, educativas, ambientales, agropecuarias, económicas, arquitectónicas y vinculadas con las ciencias de la salud. Un programa con diversas áreas de investigación

Entre las primeras presentaciones se encuentran «Uniones convivenciales en América Latina: análisis comparado de sus efectos jurídicos y sociales», «El derecho ambiental de los humedales y la problemática jurídica en la provincia de Entre Ríos» y «La permanencia universitaria: una construcción colectiva desde la orientación educativa al docente y la investigación-acción participativa».

También se expondrán trabajos sobre la internacionalización del currículo universitario, la caracterización genética y molecular de rasgos productivos en bovinos Simmental de la Cabaña La Fraternidad y estrategias de manejo para el control de Gleditsia triacanthos en un establecimiento del departamento Tala.

Durante la segunda parte de la jornada se presentarán investigaciones vinculadas con la integración socio-urbana, el patrimonio arquitectónico, el ambiente de control en pequeñas y medianas empresas, el valor del capital natural y la optimización de modelos de digestión *in vitro* para la evaluación de compuestos bioactivos.

El programa también contempla exposiciones relacionadas con la enseñanza de microbiología, los patrones alimentarios y los determinantes económicos en adultos de entre 25 y 50 años de un distrito de Rosario. Innovación pedagógica y cierre

En el tramo final se abordarán experiencias sobre materiales para la enseñanza en la educación a distancia y proyectos de innovación pedagógica vinculados con laboratorios virtuales en ciencias de la salud, participación estudiantil e inteligencia artificial generativa.

Además, se realizarán dos presentaciones institucionales: una sobre la participación de la Mg. Cra. Valeria Carbone en el Guayaquil REALCUP 2026 y otra a cargo del Dr. José Luis Aguirre, referida a su actuación como articulador interinstitucional y coordinador académico entre la UCU y espacios del sector portuario, logístico y de desarrollo regional en Argentina.

El cierre está previsto para las 19:20, con palabras del rector, Dr. Héctor C. Sauret, y de la secretaria de Ciencia y Tecnología, Mg. Integrante Adriana Poco.

La jornada busca generar un espacio de divulgación, integración y encuentro, poniendo en común los conocimientos y las producciones de investigación desarrolladas en las diferentes unidades académicas de la Universidad.