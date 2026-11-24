La UCU realizará su XLVIII Colación de Grado este viernes

La ceremonia tendrá lugar el 27 de noviembre, a las 20, en el Salón de Actos “Héctor Buenaventura Sauret”. Recibirán sus diplomas graduados y graduadas de las seis facultades de la Universidad de Concepción del Uruguay.

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) realizará este viernes 27 de noviembre su XLVIII Colación de Grado, en una ceremonia que reunirá a nuevos profesionales de las seis facultades de la institución.

El acto comenzará a las 20 en el Salón de Actos “Héctor Buenaventura Sauret”, ubicado en la sede central de la Universidad, en 8 de Junio 522.

Durante la ceremonia, los graduados y graduadas recibirán sus respectivos diplomas y se entregarán distinciones y reconocimientos al mérito académico.

El cronograma de la ceremonia

El programa contempla la entonación del Himno Nacional Argentino, el Himno Nacional Brasileño, la Marcha de Entre Ríos y el Himno de Concepción del Uruguay.

Posteriormente, el rector de la UCU, doctor Héctor César Sauret, brindará un saludo a los graduados y al mejor promedio. También se realizará el juramento y la entrega de diplomas, junto con las distinciones y recordatorios correspondientes.

Uno de los momentos previstos será la entrega de la medalla “Jorge Alberto Díaz Vélez”. Además, habrá palabras de un graduado o graduada y, finalmente, se realizará el arrío de la bandera.

La XLVIII Colación de Grado representa una nueva instancia de celebración para la comunidad universitaria y para quienes culminaron su formación académica en la institución.