*La propuesta es organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y se desarrollará de manera virtual este jueves 19 de noviembre. Está destinada a dirigentes de entidades civiles, fundaciones y clubes.*

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) llevará adelante una jornada de capacitación destinada a clubes, asociaciones civiles y fundaciones.

La actividad se realizará este jueves 19 de noviembre, bajo modalidad virtual, y contará con la participación de profesionales que abordarán distintos aspectos vinculados con la gestión de estas instituciones.

Los disertantes serán el Dr. Julián Maneiro, el Dr. Héctor Del Mestre, Gisela Páez, el Cr. Julio Deu, el Cr. Martín Enrique Alloatti y la Cra. Judith Tista.

La propuesta está dirigida a dirigentes de entidades civiles, fundaciones y clubes, con el objetivo de brindar herramientas de formación para quienes participan en la conducción y administración de estas organizaciones.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con la organización a través del correo electrónico *extensionfce@ucu.edu.ar* <extensionfce@ucu.edu.ar>.