La UCU realizó la 7.ª Jornada de Ciencia y Tecnología con exposiciones de investigación

*El encuentro reunió a investigadores, docentes y becarios para compartir producciones académicas de distintas áreas. Durante la apertura, el rector Héctor Sauret destacó el crecimiento de la función de investigación y la importancia de sostener políticas de formación científica.*

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) llevó adelante este viernes 20 de noviembre la 7.ª Jornada de Ciencia y Tecnología, bajo el lema “Divulgación e integración científica: saberes compartidos a través de las producciones de investigación”.

La actividad se desarrolló en el Aula Bari de la Sede Central, bajo modalidad híbrida, y contó con exposiciones sobre investigaciones de distintas disciplinas, con el objetivo de promover el intercambio y la divulgación del conocimiento producido en el ámbito universitario.

Durante la apertura, el rector de la UCU, doctor Héctor C. Sauret, expresó su optimismo respecto del desarrollo científico de la institución y destacó el camino recorrido desde 2020, en particular en materia de formación de investigadores, consolidación institucional y producción académica.

## El fortalecimiento de la investigación en la universidad

Sauret hizo referencia al crecimiento de la categorización de docentes investigadores y remarcó que esos avances son resultado del trabajo y la actualización permanente de cada profesional.

También destacó la consolidación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT), la creación del Centro de Investigaciones y el desarrollo de una agencia destinada a fortalecer la función de investigación y desarrollo (I+D).

En ese contexto, valoró la recepción del informe oficial de la segunda evaluación externa de la universidad, aprobado por el directorio de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), luego de las instancias de evaluación realizadas durante el año anterior.

El rector consideró que estos avances representan un respaldo al trabajo desarrollado, aunque subrayó que el fortalecimiento de la investigación debe sostenerse como una política permanente.

## Una agenda de investigaciones interdisciplinarias

A partir de las 16:15 se desarrolló el programa de exposiciones, que incluyó trabajos sobre temáticas jurídicas, educativas, ambientales, agropecuarias, económicas, arquitectónicas y vinculadas con las ciencias de la salud.

Entre las investigaciones presentadas se abordaron las uniones convivenciales en América Latina, el derecho ambiental de los humedales, la permanencia universitaria, la internacionalización del currículo y la caracterización genética y molecular de rasgos productivos en bovinos Simmental.

También se expusieron trabajos sobre manejo de especies vegetales, integración socio-urbana, patrimonio arquitectónico, control interno en pequeñas y medianas empresas, capital natural y evaluación de compuestos bioactivos.

El programa incluyó, además, experiencias sobre enseñanza de microbiología, patrones alimentarios y determinantes económicos, educación a distancia, laboratorios virtuales e innovación pedagógica mediante inteligencia artificial generativa.

## Proyectar la próxima jornada

En el cierre de sus palabras, Sauret felicitó a los expositores y a los equipos de trabajo, y convocó a los participantes a aportar ideas para definir la agenda de la octava jornada, prevista para 2027.

Asimismo, vinculó el desarrollo de la investigación con la historia institucional de la universidad y de la Asociación Educacionista La Fraternidad, que se encaminan hacia sus respectivos aniversarios.

La jornada se planteó como un espacio para compartir resultados, fortalecer los vínculos entre investigadores y proyectar nuevas líneas de trabajo, con la mirada puesta en la continuidad del desarrollo científico y académico de la UCU.