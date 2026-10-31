*La UCU realizó la XII Colación de Grados en su Centro Regional Gualeguaychú*

*La ceremonia reunió a autoridades universitarias, docentes, familiares y graduados de distintas carreras. En el acto se entregaron diplomas a nuevos profesionales de Comercio Internacional, Abogacía y Educación Física. Además, se otorgó la Medalla “Díaz Vélez” a Micaela Valentina Viri, quien obtuvo el mejor promedio de la cohorte 2026 de Abogacía, con 9,26 sin aplazos.*

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), a través de su Centro Regional Gualeguaychú, llevó adelante la XII Colación de Grados, una ceremonia destinada a reconocer el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de quienes culminaron una etapa fundamental de su formación académica.

El acto fue presidido por el rector de la UCU, Dr. Héctor César Sauret, acompañado por autoridades institucionales y académicas, entre ellas el vicerrector académico, Prof. Carlos Neuman; la directora del Centro Regional Gualeguaychú, Ing. Carolina Banini, decanos y representantes de las distintas facultades.

La ceremonia contó también con la presencia de autoridades civiles, representantes de instituciones educativas, docentes, familiares e invitados especiales.

*Una colación con aniversarios institucionales*

La edición de este año tuvo un significado especial, ya que se desarrolló en el marco del 55.º aniversario de la creación de la Universidad de Concepción del Uruguay y de los 36 años de trayectoria de su Centro Regional Gualeguaychú.

También se destacó la historia de la Asociación Educacionista “La Fraternidad”, fundada en 1877, que se encamina hacia la celebración de sus 150 años en mayo de 2027.

Durante las palabras institucionales se puso en valor el compromiso de estas instituciones con la educación, la formación profesional y el desarrollo social, cultural y productivo de la región.

*Entrega de diplomas y nuevos profesionales*

Durante la ceremonia recibieron sus diplomas graduados de las siguientes carreras:

- *Facultad de Ciencias Económicas:* Licenciatura en Comercio Internacional. - *Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales:* Abogacía. - *Facultad de Ciencias de la Comunicación y Educación:* Profesorado Universitario de Educación Física.

En el marco del acto, los nuevos profesionales prestaron juramento ante las autoridades académicas de sus respectivas facultades y recibieron sus diplomas.

*Micaela Viri recibió la Medalla “Díaz Vélez”*

Uno de los momentos destacados de la noche fue la entrega de la Medalla “Díaz Vélez”, distinción que reconoce al mejor promedio de la cohorte 2026.

En esta oportunidad, el reconocimiento correspondió a *Micaela Valentina Viri*, graduada de la carrera de Abogacía, quien alcanzó un promedio de *9,26 sin aplazos*. La medalla fue entregada por el rector de la Universidad, Dr. Héctor César Sauret.

La distinción reconoce el desempeño académico y mantiene viva la memoria de quienes contribuyeron a construir la institución, destacando valores de excelencia, dedicación y compromiso con la formación universitaria.

*Abanderados y escoltas*

Durante el acto también se realizó el ingreso de las Banderas de Ceremonia, cuyos integrantes fueron seleccionados por sus antecedentes académicos.

La *Bandera Nacional* fue portada por Micaela Valentina Viri, de Abogacía, como abanderada; Lucía Sánchez, del Profesorado Universitario de Educación Física, como primera escolta; y Brenda Froch, de la misma carrera, como segunda escolta.

Por su parte, la *Bandera de la Provincia de Entre Ríos* tuvo como abanderada a Agustina Peruzzo, de Abogacía; como primera escolta a Aldana Jazmín Givkoff, del Profesorado Universitario de Educación Física; y como segunda escolta a Sofía Mercado Avilés, de la Licenciatura en Comercio Internacional.

*Una celebración del esfuerzo y la formación*

La XII Colación de Grados representó un nuevo reconocimiento al recorrido académico de los estudiantes y al acompañamiento de sus familias, docentes y de toda la comunidad universitaria.

Con la entrega de los diplomas, la Universidad de Concepción del Uruguay celebró la incorporación de nuevos profesionales a la sociedad y renovó su compromiso con la educación superior y el desarrollo de la región.