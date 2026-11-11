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Local Concordia

La UCU recibió un reconocimiento de GlobalPorts por su aporte institucional

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 10 horas · 56 lecturas · 2 min de lectura

La UCU recibió un reconocimiento de GlobalPorts por su aporte institucional

La distinción fue entregada al rector Héctor César Sauret y destaca el vínculo entre ambas instituciones, con perspectivas de fortalecer el trabajo conjunto y generar nuevas oportunidades de integración y desarrollo hacia 2027.

El rector de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), Dr. Héctor César Sauret, recibió un reconocimiento de GlobalPorts en agradecimiento al acompañamiento y al aporte institucional brindado a las iniciativas impulsadas por la organización.

Tras recibir la distinción, Sauret expresó su agradecimiento al equipo de GlobalPorts y destacó el valor del trabajo compartido. En ese sentido, señaló: “En lo personal, disfruto y aprendo con cada uno de ustedes y, en lo institucional, UCU se identificará como una universidad portuaria, urbana y rural, porque ese es su ensamble social e histórico, con el aporte de vuestro ingenio”.

Asimismo, el rector hizo llegar un saludo a los integrantes de la organización y felicitó a GlobalPorts por la tarea desarrollada, que integra a la Universidad. También manifestó sus expectativas de progreso y crecimiento compartido para 2027.

El reconocimiento pone en valor el vínculo entre el ámbito académico y los sectores productivos, logísticos y portuarios, y reafirma la intención de la UCU de fortalecer su participación en iniciativas vinculadas con el desarrollo regional.

La relación entre ambas instituciones proyecta nuevas oportunidades de integración y cooperación de cara al próximo año.

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