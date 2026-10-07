La UCU recibió un subsidio municipal por una jornada sobre autonomía municipal

*El aporte fue destinado a acompañar la realización de la Jornada de Derecho Constitucional “La Autonomía Municipal en la Constitución Nacional y Provincial”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.*

Autoridades de la *Universidad de Concepción del Uruguay (UCU)* y de la *Asociación Educacionista La Fraternidad* participaron del acto de entrega de un subsidio institucional otorgado por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en reconocimiento a la realización de una jornada académica vinculada con la autonomía de los gobiernos locales.

La comitiva universitaria fue recibida por el Presidente Municipal, *Dr. José Eduardo Lauritto*, y el concejal *Dr. Juan Martín Garay*. Participaron del encuentro el rector de la UCU, *Dr. Héctor César Sauret*; la vicerrectora de Presupuesto y Desarrollo, *Cra. Valeria Carbone*; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, *Dra. Florencia Pérez*; y el secretario general de la Asociación Educacionista La Fraternidad, *Dr. Juan Ramírez*.

La jornada *“La Autonomía Municipal en la Constitución Nacional y Provincial”* permitió generar un espacio de análisis y reflexión sobre el régimen municipal y los desafíos que atraviesan actualmente los gobiernos locales.

La actividad contó con la participación de funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y concejales de los distintos bloques políticos, promoviendo un ámbito de intercambio y capacitación en torno al fortalecimiento institucional de los municipios.

Durante el encuentro también se destacó el vínculo histórico entre la Municipalidad, la Universidad de Concepción del Uruguay y la Asociación Educacionista La Fraternidad, instituciones que mantienen una relación estrecha en distintos ámbitos educativos y culturales de la ciudad.

En ese marco, se abordaron además iniciativas vinculadas con la *puesta en valor de la historia y el patrimonio de La Fraternidad*, institución que se prepara para conmemorar próximamente sus *150 años de trayectoria*.