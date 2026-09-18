La UCU reunió a especialistas para debatir sobre la autonomía municipal

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), junto con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, lleva adelante este viernes una Jornada de Derecho Constitucional denominada *“La Autonomía Municipal en la Constitución Nacional y Provincial: desafíos actuales y perspectivas institucionales”*.

La actividad comenzó a las 9 en la Sede Central de la UCU, con modalidad presencial e híbrida, y reúne a autoridades universitarias, municipales, judiciales, docentes, especialistas y estudiantes para abordar distintos aspectos vinculados con el régimen municipal y su autonomía.

Durante la apertura, el rector de la UCU, *Héctor Sauret*, destacó la importancia de discutir el papel de los municipios en el marco constitucional y vinculó el encuentro con la historia institucional de Concepción del Uruguay.

Sauret recordó el papel de la ciudad en distintos momentos de la organización institucional de Entre Ríos y del país, y destacó que la jornada surgió a partir de la colaboración entre la Universidad y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

En ese marco, puso el foco en uno de los principales interrogantes que atraviesan el debate actual: la sustentabilidad del gobierno municipal en un contexto de restricciones fiscales, presión tributaria y políticas de equilibrio fiscal.

El rector también hizo referencia al debate en torno a las tasas municipales y a la relación entre los tributos, los servicios prestados y los contribuyentes. En su exposición mencionó recientes pronunciamientos judiciales vinculados con la constitucionalidad de las tasas municipales y señaló que estas cuestiones forman parte de los temas que se analizan durante la jornada.

Sauret sostuvo además que el financiamiento de los gobiernos locales constituye un aspecto estrechamente vinculado con el cumplimiento de las garantías constitucionales.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, *Florencia Pérez*, destacó la relevancia académica de la actividad y la participación de los estudiantes.

En su intervención, puso especial énfasis en el lugar histórico de Concepción del Uruguay dentro del proceso de organización constitucional argentina y recordó los acontecimientos de 1851, 1852 y 1853, vinculados con el pronunciamiento de Urquiza, la Batalla de Caseros y la sanción de la Constitución Nacional.

Pérez señaló que la autonomía municipal constituye una cuestión que continúa generando debates y llamó a los estudiantes a aprovechar el intercambio con especialistas y autoridades. El artículo 123 y la autonomía municipal

Entre los expositores se encuentra *Carlos Federico Tepsich, vocal titular de la Sala N.º 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos*, quien centró su intervención en el artículo 123 de la Constitución Nacional y en la evolución de la concepción jurídica del municipio argentino.

Tepsich explicó que la reforma constitucional de 1994 no creó la garantía del régimen municipal, ya contemplada en el artículo 5 de la Constitución Nacional, pero sí incorporó expresamente la *autonomía municipal* como garantía federal.

Durante su exposición repasó antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculados con la naturaleza jurídica de los municipios, entre ellos los casos *Rivademar* y *Municipalidad de Rosario*.

También se refirió al proceso de reforma de la Constitución de Entre Ríos de 2008 y destacó la definición del municipio como una *“comunidad sociopolítica natural y esencial”*, además del reconocimiento de distintos niveles de autonomía. Un debate que continúa

La jornada contempla paneles sobre la tutela judicial de la autonomía municipal, las cartas orgánicas municipales y el alcance de la autonomía en las constituciones Nacional y provinciales.

Otro de los ejes es la sustentabilidad de los gobiernos municipales y la relación entre autonomía institucional y recursos fiscales.

El encuentro busca generar un espacio de intercambio entre los ámbitos académico, judicial y municipal, con la intención de avanzar posteriormente en una agenda interinstitucional sobre los desafíos actuales de la autonomía municipal.