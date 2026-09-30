La UCU y el Obispado de Gualeguaychú fortalecen vínculos y preparan un conversatorio

*Autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay se reunieron con el obispo Héctor Luis Zordán. Además, confirmaron una visita del religioso a la institución durante octubre, donde encabezará un conversatorio abierto para estudiantes y docentes.*

Autoridades del Rectorado y del Centro Regional Gualeguaychú de la *Universidad de Concepción del Uruguay (UCU)* mantuvieron una reunión con el obispo de la Diócesis de Gualeguaychú, *Monseñor Héctor Luis Zordán*, en el marco del diálogo institucional y del fortalecimiento de los vínculos con la comunidad regional.

De la reunión participaron el rector de la UCU, *Dr. Héctor César Sauret*; la vicerrectora Institucional, *Dra. Georgina Vierci*; la directora del Centro Regional Gualeguaychú, *Ing. Carolina Banini*; y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, *Dr. Guillermo Sal*.

Durante el encuentro se abordaron distintos desafíos educativos y sociales de la región y se destacó la importancia de acompañar la formación académica de los estudiantes con una perspectiva humana e integral.

También se dialogó sobre la próxima visita del *papa León XIV a la Argentina* y las actividades previstas durante su llegada al país. En este sentido, la Universidad de Concepción del Uruguay informó que adhiere al feriado nacional establecido para el *lunes 9 de noviembre* con motivo de la visita papal.

Además, la institución prevé colocar pantallas en distintos espacios de la Universidad para que estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria puedan seguir las principales actividades de la visita, entre ellas el encuentro con jóvenes previsto en Buenos Aires.

Durante la reunión, Monseñor Zordán transmitió su saludo a los estudiantes, docentes y familias que integran la comunidad universitaria y los alentó a continuar con una formación que contemple no solamente el aspecto profesional, sino también la dimensión humana.

Como resultado del encuentro, se confirmó que *Monseñor Héctor Luis Zordán visitará la sede de la UCU durante octubre*. En esa oportunidad encabezará un *conversatorio abierto* destinado a estudiantes y docentes.

La actividad será un espacio de diálogo y reflexión sobre la *formación integral, la educación y el compromiso de las instituciones con la comunidad*.