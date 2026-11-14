Lanzamiento Desafío KM 248

*Parte de prensa*

*ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MTB*

*QUEDÓ PRESENTADA LA NOVENA EDICIÓN DEL DESAFÍO KM 248*

Con la presencia de representantes de la organización, del sector privado, del ámbito deportivo y de autoridades locales, se realizó la presentación oficial de la 9° edición del Desafío KM 248, una de las competencias de mountain bike que se ha consolidado dentro del calendario deportivo de la región.

Con la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, la carrera tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre, recorriendo los caminos rurales y sectores aledaños a Estancia Grande, en un escenario que combina exigencia deportiva, naturaleza y paisajes característicos de la zona.

Uno de los aspectos más destacados de la presentación fue el reconocimiento que recibió la competencia, al ser declarada de Interés Legislativo, Deportivo y Turístico por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, a través de una iniciativa impulsada por el diputado provincial Enrique Cresto.

Se trata de una propuesta que, a partir del trabajo conjunto entre la Asociación Concordiense Amigos del MTB y el sector privado, logró consolidarse como un acontecimiento deportivo y turístico de relevancia para la región. De la conferencia de prensa participaron Esteban Sbresso, presidente de la Asociación Concordiense Amigos del MTB; Soubhi Saliva, en representación del Parador Kilómetro 248; la ciclista Noelia Ponce y el concejal Pablo Bovino.

Durante su intervención, Esteban Sbresso valoró especialmente el compromiso del Parador Kilómetro 248 con la continuidad de la competencia y destacó la importancia de contar con el acompañamiento del sector privado para sostener este tipo de iniciativas.

"Para nosotros es un gran espaldarazo y un gran acompañamiento que nos están dando desde hace nueve años. Desde Amigos del MTB venimos golpeando puertas hace bastante tiempo, desde 2008 que arrancamos con estos eventos, y a veces son más las que se cierran que las que se abren", expresó.

En ese sentido, consideró especialmente meritorio que una empresa privada apueste a un proyecto deportivo con proyección de largo plazo. Incluso destacó que el compromiso no se limita a las nueve ediciones realizadas, sino que apunta a continuar durante muchos años más.

"Que una empresa se ponga las pilas y te diga: nosotros vamos a apostar no solamente a nueve años, vamos a apostar a 19 o a 25 años del 248, es más que meritorio y más que valorable para nosotros. Nos abre las puertas para el futuro y para pensar en grande", sostuvo.

En cuanto a las novedades deportivas, Sbresso explicó que para esta edición se realizaron modificaciones tanto en el lugar de largada y llegada como en el trazado del circuito. Las decisiones apuntan a mejorar la comodidad de los competidores, facilitar la presencia del público y ofrecer nuevas experiencias a quienes participan año tras año.

También destacó que aproximadamente el 90% de los inscriptos corresponde a ciclistas de otras localidades de Entre Ríos y de distintas provincias, además de participantes de países vecinos. Entre los competidores habrá representantes de Corrientes, Buenos Aires, Salto (Uruguay), Paysandú y Chaco, lo que refleja el alcance que ha conseguido la competencia.

"Para nosotros es una alegría enorme porque estamos apostando a eso. Que la Elite tenga gente de distintos lugares que venga a pelear la competencia habla del crecimiento que está teniendo esta carrera", manifestó.

Por su parte, Soubhi Saliva destacó el movimiento turístico y económico que genera el Desafío KM 248, especialmente en el sector hotelero y gastronómico de la zona. La representante del Parador Kilómetro 248 señaló que la llegada de participantes y acompañantes de diferentes puntos del país permite generar un movimiento que trasciende el día de la competencia.

"Hoy en día podemos decir que llenamos los hoteles de alrededor de un kilómetro, incluso dos kilómetros a la redonda. No tienen más lugar para hacer reservas. Hay mucha gente que viene de afuera, y eso es lo que estamos buscando", remarcó.

Saliva reafirmó el compromiso familiar y empresarial con el evento y sostuvo que la intención es continuar acompañando el crecimiento de una disciplina que cada año suma nuevos participantes. Asimismo, pidió a los corredores que, además de disfrutar de la competencia, colaboren con la organización a través de propuestas y sugerencias constructivas.

"Les pido a la gente que en esta competencia tratemos de proponer antes que quejarnos. Cuando termine vamos a dejar un link en todas las redes para que puedan dejar sus comentarios, contar lo que sintieron y las cosas que podríamos mejorar o construir en conjunto", explicó.

La ciclista Noelia Ponce también formó parte de la presentación y compartió su experiencia en la edición anterior, cuando participó por primera vez del Desafío KM 248. Contó que la competencia se había convertido en uno de los principales objetivos deportivos de su grupo y destacó las características del recorrido.

"El año pasado fue la primera vez que corrí el 248 e inicié básicamente en el mundo del MTB. Desde que empecé, siempre fue como el objetivo para cerrar el año. Nos preparamos bastante y dio sus frutos", recordó.

Al describir la carrera, Ponce destacó la exigencia del circuito y sus atractivos naturales. "Fue una linda carrera, dura, y la verdad que tiene todo lo que nos gusta a nosotros: mucho rural, arenales, cerros y un paisaje hermoso. Seguramente este año nos vamos a encontrar con lo mismo, nos va a sorprender y nos va a desafiar", señaló.

El concejal Pablo Bovino, por su parte, puso el acento en el compromiso de las empresas familiares y en la importancia de sostener iniciativas que articulen el esfuerzo privado con el desarrollo deportivo y turístico. En su intervención, destacó especialmente el trabajo de la organización. "Los que somos segunda o tercera generación de empresas familiares tenemos un gran desafío, y creo que son muchos los que lo están haciendo a la altura de las circunstancias", expresó.

También valoró que el esfuerzo organizativo tenga un impacto concreto en la actividad hotelera y turística, y consideró fundamental que este tipo de acontecimientos puedan mantenerse en el tiempo. "Que esto se sostenga en el tiempo es lo importante. Que se vea reflejado en la actividad hotelera y turística es más que trascendente", manifestó. Finalmente, ratificó su acompañamiento y expresó sus expectativas de cara a una nueva edición de la competencia.

*Prensa Amigos del MTB*