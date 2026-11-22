El diputado provincial Marcelo López respondió a las declaraciones de la excoordinadora de Comedores de Concordia, Silvina Murúa, y cuestionó su versión de los hechos. El legislador sostuvo que la exfuncionaria omitió mencionar dos instancias de su intervención: la denuncia por irregularidades detectadas en la gestión anterior y el pedido de apartamiento que realizó cuando aparecieron sospechas que la involucraban.

“Murúa dice que me informó irregularidades cuando asumió. Es cierto. Lo que no cuenta es que inmediatamente hicimos la denuncia, con mi firma y la suya. Basta con mirar la denuncia, que se tramitó en Fiscalía de turno, para ver qué firmas están allí. No miramos para otro lado: denunciamos para que se investigara”, afirmó López.

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En ese sentido, explicó que la presentación realizada en marzo de 2024 estaba vinculada con presuntas irregularidades de la administración anterior y remarcó que se trata de un episodio diferente de la investigación que posteriormente alcanzó a la propia excoordinadora.

El legislador aseguró que también intervino cuando recibió información sobre posibles maniobras que involucraban a Murúa. Según relató, puso los hechos en conocimiento de las autoridades provinciales de Comedores, acercó a personas que contaban con pruebas y solicitó que la funcionaria fuera apartada de su cargo.

“Ahora pretende involucrarme omitiendo que fui yo quien advirtió lo que estaba pasando”, sostuvo.

López recordó además que había hecho pública su intervención en junio de 2025, cuando informó que alertó a las autoridades provinciales y solicitó la remoción de la entonces coordinadora.

“La propusimos para una responsabilidad pública, pero nunca le dimos un cheque en blanco. Haberla acompañado políticamente no me obligaba a protegerla frente a irregularidades con recursos destinados a la alimentación de los chicos. Mi responsabilidad era actuar, denunciar, y eso hice”, remarcó.

En relación con la causa, el diputado hizo referencia a la investigación administrativa concluida este año, que atribuyó a Murúa intervención en el direccionamiento de compras, conocimiento de presuntos sobreprecios sin adoptar medidas eficaces para corregirlos y concentración de funciones sensibles en familiares y personas de confianza.

En paralelo, la excoordinadora continúa imputada en una investigación penal por presuntas maniobras con fondos destinados a 37 comedores escolares de Concordia.

Finalmente, López sostuvo que Murúa tiene derecho a ejercer su defensa, aunque cuestionó la versión que, según afirmó, brindó sobre su participación en los hechos.

“Murúa tiene derecho a defenderse y la Justicia deberá determinar las responsabilidades penales. Pero no puede construir su defensa contando la historia por la mitad. Defenderse no le da el derecho de torcer la historia, mintiendo para mejorar su situación. Denuncié las irregularidades de la gestión anterior y también actué cuando las sospechas recayeron sobre ella. Con la plata de la comida de los chicos no hay lealtad política que valga”, concluyó.