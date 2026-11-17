Con actividades lúdicas, recreativas, música y mucha diversión, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la Municipalidad de Concordia tuvieron su cierre de año en el Centro de Convenciones, en una jornada que reunió a docentes, alumnos y sus familias.

Actualmente son 15 los CDI que están abiertos en distintos barrios de la ciudad, brindando atención nutricional, pedagógica, cuidado de la salud y estimulación temprana, en lo que es el primer paso que dan los chicos con el sistema educativo.

El intendente Francisco Azcué participó del encuentro, donde destacó el trabajo diario que se lleva adelante en cada institución: “los CDI cumplen un rol muy importante en la vida de nuestros chicos porque es allí donde comienzan a formarse, estimularse y van adquiriendo sus primeras herramientas”.

“Como Estado son una prioridad y es por ello que debemos enfocarnos en que reciban una correcta nutrición, contención y acompañamiento, junto a sus familias. Estos primeros pasos son fundamentales para los niños por ello debemos estar siempre presentes, cada uno desde el lugar que le corresponde” señaló Azcué.

La Coordinadora de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Salas Maternales, María de los Ángeles Méndez, remarcó: “hoy estamos celebrando, todos juntos, con las familias, docentes, un año muy bueno que hemos compartido”.

Por su parte la nutricionista Yanina Gómez señaló la importancia de que los chicos reciban una alimentación equilibrada: “siempre buscamos que en la dieta que reciben se incluyan, por ejemplo, frutas de estación. Acá es muy importante el rol de las cocineras, los auxiliares y de las docentes que nos ayudan siempre a que los chicos vayan incorporando esta alimentación día a día”.

Los CDI dependen de la Secretaría de Desarrollo Humano y actualmente concurren alrededor de 500 niños de diferentes edades, distribuidos en los 15 centros, que funcionan, en algunos casos, con turnos a la mañana y a la tarde.