LOS PREMIOS SAN ANTONIO DE PADUA SE ENTREGARÁN EL 18 DE DICIEMBRE

La entrega de los Premios San Antonio de Padua, en su edición Nº39, se realizará el próximo viernes 18 de diciembre, en una ceremonia que se llevará adelante desde las 21 horas en el Teatro Odeón de nuestra ciudad. Como cada año, las distinciones que se otorgarán son a la Especialidad, al Mérito y Periodismo Deportivo.

Quienes nominan son Federaciones, Asociaciones o Clubes ya que la condición es que el deportista sea federado, es decir, competir representando a la institución que lo cobija, pero fundamentalmente a Concordia. En este caso no importa la nacionalidad del deportista ya que con haber representado a la ciudad, ya está habilitado para su nominación. Además, debe cumplir como requisito tener como mínimo tres fechas o competencias disputadas en el año, siempre con el aval de la institución que representa, condición ineludible para ser nominado.

Hay deportes que tienen más de un club de referencia, por lo que deberán ponerse de acuerdo y entregar la planilla firmada por todos los interesados, con el fin de que la Subsecretaría de Deportes constate que la nominación tiene dicho acuerdo. Cabe aclarar que la Subsecretaría de Deportes no tiene ninguna injerencia en las nominaciones y no tiene obligación alguna de intervenir en discusiones o desacuerdos entre instituciones las cuales, irremediablemente deben acordar las nominaciones.

La Comisión Organizadora de los Premios recepcionará las planillas de nominación, que deben estar hechas con letra clara, legible y acompañada de fotocopia del DNI del nominado, con el fin de constatar edad y nombre correcto para ser grabado en el premio.

*FUNDAMENTOS DE LAS NOMINACIONES*

*A LA ESPECIALIDAD:* es para el deportista más destacado del año para la Asociación o Club que lo nomine. Debe tener entre 11 y 22 años, condición que por Ordenanza no se puede soslayar.

*AL MERITO:* es para el deportista que ha hecho méritos más allá de lo deportivo. Puede ser alguien que da el ejemplo aún sin resultados deportivos. Ejemplo: buen compañero, solidario y otros que constituyan ser el ejemplo mencionado y también encuadrado entre los 11 y 22 años.

*PERIODISMO DEPORTIVO:* El Periodismo Deportivo tiene otra flexibilidad en las edades ya que arranca en los 11 años pero no tiene tope de edad. Tendrán oportunamente su reunión y allí decidirán sus nominados.

*Importante:* las nominaciones en todos los casos son soberanas y nadie puede objetar las mismas, salvo que la Subsecretaría de Deportes constate que la edad, por ejemplo, no sea la correcta y solicite a la Asociación o club que haga la salvedad.

*ENTREGA DE PLANILLAS*

Las planillas se van a recibir en la Subsecretaría de Deportes desde el jueves 19 de noviembre al miércoles 9 de diciembre, de lunes a viernes, de 08 a 12.30 horas. Se solicita respetar los plazos establecidos.

*CHARLA *

El mismo día de la entrega de los Premios se realizará la charla final con todos los deportistas en el mismo Cine Teatro Odeón desde las 12.30 horas con el fin de que los nominados conozcan aspectos organizativos de la ceremonia.