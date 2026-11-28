La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, llevó adelante el cierre anual de los talleres, con una jornada de encuentro, recreación y celebración de todo lo aprendido y compartido durante 2026.

La actividad se desarrolló en el Parque San Carlos y reunió a más de 120 jubilados de diferentes centros de la ciudad, quienes disfrutaron de una mañana con distintas propuestas orientadas al bienestar, la actividad física y la integración.

Durante el encuentro se realizaron tres clases de yoga, a cargo de las talleristas del Departamento, generando un espacio de movimiento y conexión. También tuvo lugar una actividad grupal de reflexión y participación, en la que los asistentes compartieron sus experiencias, aprendizajes y lo que significaron los talleres a lo largo del año.

La jornada incluyó sorteos, un espacio para compartir una merienda y, como cierre, una clase de zumba a cargo de Ivana Vargas, que invitó a los presentes a disfrutar de la música, el movimiento y la alegría.

La actividad fue organizada por Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, y contó con la participación del director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui; la directora de Discapacidad, Florencia Weiss; la responsable del Hogar Casa de los Abuelos “Gruta de Lourdes”, Margarita Cámara; la coordinadora del Hogar de Ancianos “Juana Sarriegui de Isthilart”; y el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra.

Desde el Departamento de Políticas para la Tercera Edad destacaron la importancia de sostener estos espacios de participación, bienestar y recreación, que permiten a las personas mayores continuar aprendiendo, fortalecer vínculos y compartir experiencias en comunidad.

La propuesta se enmarcó en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID), reafirmando el compromiso del municipio con la generación de iniciativas que promuevan una vida activa, saludable y participativa para las personas mayores.