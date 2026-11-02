*LOS VECINOS DE EL SILENCIO RESOLVIERON TRÁMITES Y CONSULTAS EN UN NUEVO ABORDAJE TERRITORIAL*
La Municipalidad de Concordia, con la participación de más de 20 áreas, realizó este fin de semana un nuevo abordaje territorial en el barrio El Silencio donde los vecinos pudieron acceder a servicios, realizar consultas y recibir asesoramiento.
El principal objetivo es acercar el Municipio a los barrios para que los concordienses, que durante la semana quizás se ven imposibilitados de llegar hasta las dependencias municipales, puedan resolver distintas gestiones con la presencia de funcionarios en terreno.
“Los abordajes territoriales para nuestra gestión son muy importantes porque nos permite fortalecer la presencia en los barrios, la comunicación con los vecinos y sus familias” afirmó el intendente Francisco Azcué.
Entre otros trámites, se realizaron castraciones y vacunaciones de mascotas; se completaron calendario de vacunaciones a menores y adultos; se atendieron consultas pediátricas y odontológicas; trámites SUBE como también se tomaron exámenes para obtener los carnets de manipulación de alimentos y carnets de conducir.
“A partir de estas acciones podemos mejorar muchas cosas y esto no termina acá porque hay cuestiones que se inician en los abordajes y después tienen continuidad durante la semana o el tiempo que sea necesario para dar respuestas a la comunidad” sostuvo Azcué.
Por último el intendente señaló que “seguiremos trabajando de esta forma, llegando a los sectores más alejados para consolidar estos abordajes como una oportunidad no sólo descentralizar el Municipio sino también como un momento que sirva para escucharnos y seguir trabajando, junto a nuestros vecinos, por el barrio y Concordia en general”.
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