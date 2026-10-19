*Parte de prensa*

*ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MTB*

*LA “MARATÓN 75 ANIVERSARIO” DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE ENTRE RÍOS DEJÓ COMO GANADORES A AYELÉN SAUCEDO Y SILVIO ALTAMIRANO*

Ayelén Saucedo y Silvio Altamirano inscribieron su nombre como ganadores de la “Maratón 75 Aniversario” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, que se disputó este sábado por las calles de Concordia.

Más de 150 competidores le dieron vida a la prueba que tuvo como distancia la de 8 kilómetros de modo competitiva, como de 4 kilómetros participativa. Bajo la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB la tarde del sábado tuvo una dinámica especial por la cantidad de corredores que le dieron vida a una prueba que despertó el interés de los atletas locales y de otros que llegaron de distintos puntos de la provincia.

La sede de la Delegación de CPCEER fue el epicentro de la competencia, donde se realizó la largada y llegada de la misma. En varones, Silvio Altamirano fue el primero en llegar a la bandera a cuadros tras 26 minutos 7 segundos, más atrás arribó el histórico Luis María Barrio con 26 minutos 21 segundos, mientras que al tercer escalón del podio lo ocupó Brian Tarabini con 28 minutos 29 segundos.

En damas, Ayelén Saucedo imprimió un gran ritmo y fue la primera en arribar a la meta tras 30 minutos 19 segundos, desplazando al segundo lugar a Noelia Morilla con 31 minutos 52 segundos, en tanto que el tercer escalón del podio correspondió para Jaquelin Mendieta con 35 minutos 46 segundos.

Luego llegó el momento de la premiación para los corredores en la clasificación general, como también para los puestos de cada una de las categorías. Para destacar el trabajo puesto de manifiesto por parte de las distintas áreas municipales, como también de los integrantes de la Delegación local de CPCEER. Además, desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB quieren dejar un especial agradecimiento a la Delegación de CPCEER por confiar en nuestros servicios y brindar un evento que todos puedan disfrutar.

*RESULTADOS*

*En Damas*

1°) Ayelén Saucedo (Concordia) con 30’19”

2°) Noelia Morilla (Concordia) con 31’52”

3°) Jaquelin Mendieta (Concordia) con 35’46”

4°) Daiana Satto (Concordia) con 36’05”

5°) Evelyn Díaz (Concordia) con 37’16”

6°) Patricia Kemerer (Concordia) con 39’02”

7°) Paula Pessolani (Concordia) con 40’26”

8°) Florencia Blanch (Concordia) con 42’19”

9°) María de los Ángeles Barga (Concordia) con 42’21”

10°) Camila Montesino (C. del Uruguay) con 42’29”

*En Caballeros*

1°) Silvio Altamirano (Concordia) con 26’07”

2°) Luis María Barrio (Concordia) con 26’21”

3°) Brian Tarabini (Concordia) con 28’29”

4°) Claudio López (Concordia) con 29’25”

5°) Matías Penco (Concordia) con 30’15”

6°) Jonatan Cardozo (Concordia) con 30’19”

7°) Eduardo Bazzarelli (Concordia) con 31’09”

8°) Carlos M. Luna (Colón) con 31’18”

9°) Lucas Quinteros (Concordia) con 31’19”

10°) Carlos B. Luna (Colón) con 32’06”

Para ver resultados completos: https://www.cronomet.com.ar/res.php?res=cpceer.g

*Prensa Amigos del MTB*