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Local Concordia

Maratón 75 Aniversario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 32 minutos · 30 lecturas · 3 min de lectura

*Parte de prensa*

*ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MTB*

*ESTE DOMINGO SE CORRE LA “MARATÓN 75 ANIVERSARIO” DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE ENTRE RÍOS*

Este domingo 27 llega la “Maratón 75 Aniversario” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, que se correrá por las calles de Concordia con dos distancias a emplear: 8 kilómetros competitiva y 4 kilómetros participativa. La prueba, que cuenta con la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, se largará a partir de las 9 de la mañana.

El epicentro de la carrera con largada y llegada será en calle Pellegrini 879, sede de la Delegación de CPCEER. Las inscripciones siguen a buen ritmo para la prueba. Cabe destacar que a las inscripciones se las toma a través del sitio: encarrera.com.ar/cpceer y estarán habilitadas hasta el viernes por la tarde. Justamente esa tarde del viernes, de 18 a 21 horas, en calle Pellegrini 879, se realizará la entrega del kit de competencia. Muy importante: el solo hecho de estar preinscripto no garantiza el cupo dentro de la prueba, la inscripción se concretará al abonar la misma.

La competencia de 8 kilómetros se largará en calle Pellegrini, luego se tomará por 3 de Febrero hasta La Rioja, desde allí hasta Gerardo Yoya, Belgrano y el ingreso a San Carlos. Volverán por Salto Uruguayo, doblarán a la derecha por Chajarí, después Avenida Castro, calle Mitre y retomarán nuevamente por Pellegrini hasta la línea de meta.

La distancia de 4 kilómetros también se largará en calle Pellegrini 879 hasta 3 de Febrero, desde allí hasta La Rioja, doblarán a la derecha por Néstor Garat, después girarán en Damián P. Garat y desde allí hasta Mitre, por Mitre hasta Pellegrini, donde también arribarán en la sede de la Delegación de CPCEER.

En esta oportunidad, la Maratón “75° Aniversario” tendrá las siguientes categorías dentro de los 8 kilómetros competitivos. En Damas: De 15 a19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años y más de 70 años.

En Caballeros: de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años y más de 70 años.

En 4 kilómetros habrá categoría única tanto en Damas, como en Caballeros. Mientras que en la categoría también habrá única.

En cuanto a la premiación será a los dos primeros en Damas y Caballeros en la Clasificación General. Del 1° al 5° puesto en categorías Especiales, Damas y Caballeros, solo en modalidad Competitiva. Habrá copas o placas alusivas a la competencia.

*Prensa Amigos del MTB*

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Rio Altura 6.44 m Bajando
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