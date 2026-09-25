Maratón postergada

*Parte de prensa*

*ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MTB*

*SE POSTERGÓ LA “MARATÓN 75 ANIVERSARIO” DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE ENTRE RÍOS*

A raíz de los anuncios de condiciones climáticas adversas para el próximo domingo, se determinó postergar la “Maratón 75 Aniversario” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, que se iba a correr en las distancias de 8 kilómetros competitivas y 4 kilómetros participativas.

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB informaron que la nueva fecha para la competencia será el sábado 17 de octubre a partir de las 18 horas. Pensando en la integridad de los participantes y en la logística para el armado del evento se determinó cancelar la prueba este domingo.

Cabe destacar que las inscripciones quedarán tal cual para el evento de octubre y próximamente se dará a conocer una nueva fecha para la entrega de los kit de carrera. Además, seguirán habilitadas las inscripciones a través del sitio: encarrera.com.ar/cpceer. Muy importante: el solo hecho de estar preinscripto no garantiza el cupo dentro de la prueba, la inscripción se concretará al abonar la misma.

*Prensa Amigos del MTB*