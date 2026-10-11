Marcelo Cresto llamó a vecinos y referentes a “dejar de ser espectadores y ser protagonistas”

Marcelo Cresto encabezó este lunes un encuentro con vecinos, referentes barriales, dirigentes y representantes de distintas instituciones de Concordia, donde compartió un diagnóstico sobre la realidad de la ciudad y presentó los principales ejes de la propuesta que viene construyendo a partir de sus recorridas por los barrios.

Durante la reunión, Cresto destacó que lleva más de 18 meses recorriendo distintos sectores de Concordia, manteniendo encuentros con vecinos, comerciantes, trabajadores e instituciones.

“Hace más de 18 meses que estamos recorriendo los barrios de Concordia. Prácticamente estamos completando dos vueltas a la ciudad, escuchando a vecinos, comerciantes, trabajadores e instituciones”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que las recorridas permitieron construir un diagnóstico sobre las principales problemáticas de la ciudad, aunque remarcó que el objetivo no es limitarse a señalar dificultades.

“Tenemos un diagnóstico muy claro de lo que está pasando, pero no queremos quedarnos solamente contando los problemas: queremos construir una alternativa y un proyecto de ciudad”, afirmó.

Entre los principales ejes planteados durante el encuentro, Cresto mencionó el trabajo, la producción y la educación, junto con la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión del Estado.

También hizo referencia a la importancia de avanzar hacia un Parque Industrial competitivo y desarrollar una política turística capaz de generar actividad económica y empleo durante todo el año.

“Yo sueño con una Concordia que vuelva a crecer, que genere oportunidades, que contenga a nuestros jóvenes y no los expulse porque tienen que irse a buscar su futuro a otro lugar”, señaló.

Y agregó que aspira a una ciudad “donde producir, invertir, estudiar y trabajar vuelva a ser posible”.

Otro de los conceptos desarrollados durante la reunión fue el de “Estado gestor”, una idea que Cresto definió como un Estado cercano, con capacidad para articular con el sector privado, las instituciones, los trabajadores y el sistema educativo.

Según explicó, ese esquema debería apuntar a generar mejores condiciones para la inversión, la producción y la creación de empleo en Concordia.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la convocatoria a ampliar la participación ciudadana durante los próximos meses.

Cresto planteó la necesidad de sumar a distintos sectores de la comunidad a la construcción de la propuesta y remarcó que el proceso no puede quedar concentrado en una sola persona.

“Les dije que solo no puedo y que nadie puede transformar una ciudad solo. Necesitamos dejar de ser espectadores de lo que pasa y empezar a ser protagonistas de lo que queremos que pase”, sostuvo.

En esa línea, adelantó que buscarán aprovechar los próximos meses para profundizar las recorridas y ampliar el diálogo con distintos sectores de Concordia.

“Tenemos tres meses por delante para terminar el año y queremos hacerlo recorriendo más, escuchando más y sumando vecinos, comerciantes, profesionales, empresarios, trabajadores, jóvenes e instituciones”, afirmó.

Finalmente, Cresto sostuvo que el objetivo es continuar ampliando una construcción con la mirada puesta en un nuevo modelo de ciudad, basado en oportunidades, trabajo y producción.

“Creemos que otra Concordia es posible. Una ciudad de oportunidades, trabajo y producción. Y esa Concordia no la va a construir una sola persona: la tenemos que construir entre todos, con cercanía, trabajo y esfuerzo”.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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