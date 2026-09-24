*MÁS DE 100 DOCENTES FINALIZARON LA CAPACITACIÓN “EL AULA EN LA HUERTA”*

Más de 100 docentes de nivel inicial, primario y secundario participaron de la capacitación “El aula en la huerta”, una propuesta orientada a incorporar la huerta como herramienta pedagógica y fortalecer los conocimientos vinculados a la producción de alimentos en el ámbito educativo.

La capacitación fue impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, el INTA Concordia y el Consejo General de Educación (CGE), y contempló cuatro encuentros presenciales, combinando contenidos teóricos con experiencias prácticas.

Como cierre de la propuesta, los docentes participaron de una actividad práctica en el Polo Productivo de Concordia, ubicado en el barrio Sarmiento, donde pudieron aplicar los conocimientos trabajados durante la capacitación y conocer de manera directa las experiencias productivas que se desarrollan en este espacio.

Posteriormente, se llevó adelante la entrega de certificados en la Casa del Bicentenario, espacio cultural que funciona en el predio Víctor Oppel. La actividad contó con la presencia del secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Sebastián Arístide; el director del INTA Concordia, Ing. Agr. Dr. Javier Oberschelp; autoridades del Consejo General de Educación; Elba Hernández y Alejandra Almada, integrantes del equipo técnico; y autoridades municipales.

Durante el cierre, Arístide destacó la importancia de vincular la educación con el desarrollo productivo local: “La huerta es una herramienta educativa que permite trabajar muchos contenidos, pero también transmite valores vinculados al trabajo, al cuidado del ambiente y a la producción de alimentos. Desde la Municipalidad queremos seguir generando estos espacios de formación y articulación con las instituciones educativas”.

Por su parte, Oberschelp valoró el trabajo conjunto entre las instituciones y señaló: “Desde el INTA entendemos que la huerta tiene un enorme potencial como espacio de aprendizaje. Esta capacitación permitió acercar conocimientos y herramientas a los docentes para que puedan llevar esas experiencias a las aulas y generar nuevas formas de enseñar y aprender”.

Desde la organización remarcaron que la participación de más de un centenar de docentes refleja el interés de la comunidad educativa por incorporar la producción sustentable, la alimentación saludable y el contacto con la naturaleza como herramientas dentro de los procesos de enseñanza.

La propuesta forma parte de las acciones de articulación entre el sector educativo, el sistema científico-tecnológico y el desarrollo productivo local, promoviendo instancias de capacitación que puedan traducirse en experiencias concretas dentro de las escuelas de Concordia.

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