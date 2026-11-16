MÁS DE 1000 VECINOS DE LA ZONA NOROESTE TRAMITARON SU LICENCIA DE CONDUCIR

Durante el fin de semana, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia, llevó adelante una jornada de trabajo descentralizada en la zona noroeste de la ciudad, de la que formaron parte más de 1000 vecinos.

Como parte de las acciones que se impulsan desde la gestión con el objetivo de acercar los servicios a la comunidad, realizaron el curso y los exámenes teóricos-prácticos y psicofísicos.

El intendente Francisco Azcué participó de la jornada, destacando la respuesta por parte de la comunidad: “son más de mil vecinos que se acercaron, cumplieron cada instancia y quedaron habilitados para rendir y en caso de hacer todo bien, obtener su licencia de conducir. Lo importante en este tipo de actividades es que lo pueden realizar en un solo lugar, en una mañana” remarcó.

“Para el Municipio es una forma de facilitarles el trámite ya que muchas veces, por cuestiones laborales u otras circunstancias, no pueden hacerlo durante la semana y es algo que ellos agradecen porque entienden que es fundamental conducir una moto o manejar un vehículo con carnet” afirmó el intendente.

Jonatan Peruchena, director de Tránsito y Transporte, manifestó su agradecimiento a la comunidad “por acompañarnos y la decisión de regularizar su situación para poder circular tranquilos. Es una forma de ayudarnos a nosotros para que Concordia tenga un tránsito más ordenado y seguro”.

Sobre la operatividad de estos abordajes, Peruchena explicó que una vez que se abren las inscripciones previamente, los vecinos asisten al lugar “sonde en primer lugar realizan un curso teórico, donde se les brindan las herramientas para rendir el teórico y práctico. El paso siguiente es el examen psicofísico que está a cargo de los médicos matriculados. Aprobado esto, ya obtienen su licencia de conducir y pueden transitar en regla”.