*MÁS DE 1900 DOCENTES PARTICIPARON DEL III CONGRESO PEDAGÓGICO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD*

Con una participación de más de 1.900 docentes, se llevó adelante este miércoles el III Congreso Pedagógico Concordia, organizado por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, bajo el lema “Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones y tecnologías para aprender y convivir”.

Durante la jornada, los participantes pudieron compartir diferentes conferencias a cargo de Carlos Sigvardt, Lorena Guglielmone, Roberto Canay, Luciana Turinetto, Pablo Mainer e Ivana Pérez, quienes abordaron temáticas vinculadas a los principales desafíos que atraviesa actualmente la educación.

Las exposiciones trabajaron temas como las trayectorias y los aprendizajes en contextos atravesados por las pantallas, la inteligencia artificial en el aula, los juegos online y la ludopatía, el bienestar emocional docente, el bullying y la convivencia escolar y la comunicación corporal.

Durante la apertura del congreso, el intendente Francisco Azcué agradeció en primer término la participación de los docentes por ser parte de esta propuesta “porque demuestran el compromiso que tienen con la comunidad. No hay herramienta más importante que la educación para transformar, mejorar y hacer crecer una ciudad”.

En esa línea Azcué sostuvo que ahí es donde adquieren mayor relevancia espacios como estos “donde es trascendente capacitarnos por la importancia que tienen para nuestros niños y jóvenes los docentes” por eso “no debemos de dejar de poner en el centro de la escena a la persona, trasmitiendo valores, escuchando, ser mejores, además de sumar herramientas y tecnología. Nuestro compromiso es continuar trabajando para que este congreso siga creciendo año a año. Estamos agradecidos por los docentes que tenemos en Concordia porque hay mucha vocación de servicio”

La viceintendente y presidenta del Concejo Deliberante Magdalena Reta de Urquiza destacó la realización del congreso, al que definió como “un lugar para perfeccionarse ante los nuevos desafíos que se presentan, como es el avance de la tecnología y donde la educación es parte de esa transformación”.

El secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto subrayó que “los temas de este año tienen relación con cuestiones que nos atraviesan como sociedad, tanto en chicos como adolescentes. Ante la organización de cada congreso, vemos cuáles son las inquietudes que tiene el docente, cuáles son las problemáticas que tiene por resolver, desde donde nosotros podemos acompañar y desde ahí trabajamos en la organización y convocamos profesionales como los que tenemos en esta jornada”.

Por último, el director Departamental de Escuelas de Concordia Alejandro Ramírez afirmó que “toda capacitación para los que somos docentes, es muy importante y nos genera mucha satisfacción que se puedan dar estos espacios que permiten mejorar la calidad educativa, que es primordial”.

*UN TRABAJO ARTICULADO PARA HABLAR DE EDUCACIÓN*

La realización del Congreso también fue posible gracias al acompañamiento y trabajo articulado con distintos sectores de la comunidad, entre ellos Nexon/Consumax y la Cooperativa Eléctrica de Concordia, que brindaron su apoyo para concretar esta propuesta.

Asimismo, desde la organización se agradeció a la Iglesia “Jesús Te Ama”, por la disposición de sus instalaciones para recibir a los participantes y permitir que el encuentro pudiera desarrollarse ante la gran convocatoria registrada.

Con esta tercera edición, la Municipalidad de Concordia continúa fortaleciendo una propuesta que busca consolidarse como un espacio de formación, encuentro y reflexión para quienes tienen un rol fundamental en los procesos educativos, promoviendo una mirada integral sobre las nuevas escenas que atraviesan la tarea de educar.

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