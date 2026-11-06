MAS DE 40 PILOTOS DE 12 PAÍSES ESTÁN EN CONCORDIA SIENDO PARTE DE LA XTRM SERIES-RALLY-FLIGHT

*MAS DE 40 PILOTOS DE 12 PAÍSES ESTÁN EN CONCORDIA SIENDO PARTE DE LA XTRM SERIES-RALLYFLIGHT*

En el Aeroclub Concordia se presentó este viernes la primera edición de XTRM Series-RallyFlight, una competencia internacional de vuelo deportivo que reúne a más de 40 pilotos provenientes de más de 12 países.

El evento, que cuenta con homologación oficial de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI), categoría 2 – CIMA World League Cup, se desarrolla del 3 al 14 de noviembre, comprendiendo un recorrido de 1.300 kilómetros, distribuidos en siete etapas consecutivas por cinco provincias argentinas: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, hasta llegar a Tunuyán, al pie de la Cordillera de los Andes.

Durante este fin de semana Concordia es anfitriona de dicha competencia, posicionándola en el escenario internacional como una ciudad preparada para recibir eventos y acontecimientos deportivos de esta magnitud.

En ese marco, el intendente Francisco Azcué destacó estas cualidades, afirmando que “es una satisfacción que hayan elegido a Concordia para competir y que a través de ello, nuestra ciudad se conozca en otros países. Es muy importante poder recibirlos y que puedan llevarse la mejor experiencia”.

Desde la gestión “seguimos trabajando en la promoción del destino, con todos sus atractivos pero también promoviendo el turismo de eventos y esta es una de esas actividades que nos muestran al mundo”.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo y Presidente Ejecutiva del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), Belén Schauvinhold, sostuvo que más allá de lo propiamente deportivo, “son visitantes de otros países que están disfrutando y conociendo el destino y nuestros atractivos. Este intercambio nos permite posicionar a Concordia en el ámbito internacional y generar conexiones que son muy importantes para futuras acciones comerciales”.

El Director de la competición XTRM Series, Carlos Lemo, recordó que “el año pasado los pilotos argentinos me plantearon que nunca venía un campeonato de este tipo al Cono Sur. A partir de ahí surgió la posibilidad de traerlo a la Argentina y, después de evaluar la ruta y realizar vuelos de prueba con otros pilotos, comprobamos que era viable. La competencia contempla 22 pruebas diferentes en las que se evalúan la precisión en la navegación y el consumo de combustible, buscando que los pilotos sean lo más eficientes posible. No vienen pilotos normales y corrientes, vienen pilotos con mucha experiencia a nivel mundial”, valoró.

La realización de esta competencia internacional representa una oportunidad para proyectar a Concordia como destino preparado para recibir eventos que promueven el turismo, el deporte y la identidad local.