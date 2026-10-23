*MÁS JÓVENES DE CONCORDIA SE CAPACITARON EN OFICIOS PARA EL MUNDO LABORAL*

Este viernes se llevó a cabo el cierre de los Talleres de Formación Profesional, programa que llevan adelante de manera conjunta la Municipalidad de Concordia y el Ejército Argentino, a través del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”.

El objetivo es que jóvenes de nuestra ciudad accedan a capacitaciones en pintura básica, carpintería, sastrería y cuidador de caballo deportivo, oficios que permiten adquirir conocimientos prácticos y fortalecer la formación para el mundo laboral.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia de impulsar políticas públicas que brinden herramientas concretas para el crecimiento personal y laboral, además de la importancia de poder llevarlo adelante de manera conjunta con el Ejército Argentino.

“Tener un oficio permite adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y generar nuevas oportunidades para construir proyectos de vida con mayor autonomía. Felicito a quienes participaron este año de los talleres y los insto a que sigan formándose y capacitándose. De nuestra parte, siempre pondremos a disposición las herramientas que sean necesarias” remarcó Azcué.

Por su parte, el jefe del Regimiento local Teniente Coronel Jorge Andrés Camarino, resaltó el compromiso de la institución con el desarrollo de las capacitaciones y la disposición de personal especializado para la enseñanza, destacando la continuidad del convenio con el Municipio como una herramienta para acercar conocimientos y contribuir a la preparación de los participantes para el ámbito laboral.

El director de Educación de la Municipalidad, Franco Alcoba, sostuvo que “desde la Subsecretaría de Educación y Cultura entendemos que la formación profesional es una herramienta concreta para generar oportunidades y acompañar a nuestros vecinos en la construcción de un futuro con mayores posibilidades y que para que estas iniciativas tengan continuidad, la articulación entre el Estado Municipal, las instituciones y la comunidad es fundamental”. --