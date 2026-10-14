*MEJORAS VIALES: AVANZA EL PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE MISIONES *

El Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario continúa ejecutando obras en distintos sectores de la ciudad. Paralelamente a los trabajos de asfalto y hormigón, comenzó el pavimento articulado en calle Misiones, entre boulevard San Lorenzo y Coldaroli. La inversión es de 196 millones de pesos y se realiza con fondos propios de la Municipalidad de Concordia.

El intendente Francisco Azcué recorrió la obra y recordó que “esta calle la habían prometido innumerables veces. Bueno, nosotros no la prometimos, pero la estamos haciendo”.

“No vamos a dejar de sostener que esto es posible al compromiso de los vecinos que cumplen con sus obligaciones fiscales y al manejo ordenado de los recursos. El Plan de Infraestructura tiene esos componentes como principales características y vamos a seguir trabajando de esta manera”, subrayó Azcué.

Continuando con esa línea, el intendente señaló que seguirán las obras de adoquinados “en las calles que se puede implementar este sistema. También lo vamos a trabajar por medio del programa Mi Cuadra PROGR.E.S.S.A., donde los vecinos se ponen de acuerdo, aportan los materiales y la Municipalidad aporta la mano de obra, maquinaria y el asesoramiento técnico”.

Fernando Esquibel, secretario de Obras Públicas, destacó la transitabilidad que tiene calle Misiones, ya que comunica dos corredores viales importantes como lo son calle Coldaroli y boulevard San Lorenzo. Sin dudas, esto cambia las condiciones de vida de los vecinos, brinda mayor seguridad al tránsito y pasa a ser una alternativa más de pavimentación que se suma a las otras obras que venimos desarrollando en distintos barrios de Concordia”.

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