Mendieta cuestionó a la gestión de Azcué y defendió las gestiones peronistas

Bajo el título “Hoy hablan de hacer los sin hechos, los que teniendo la posibilidad de hacer dedican su tiempo a balbucear”, el edil sostuvo que quienes hoy están al frente del gobierno local tienen las herramientas para resolver o, al menos, reducir los problemas de los vecinos.

En ese sentido, consideró que la actual administración debe demostrar las propuestas y los cambios que prometió antes de llegar al poder. También cuestionó que la discusión política se concentre en las críticas al adversario y planteó la necesidad de debatir ideas y proyectos.

“La sociedad también reclama una forma de construcción política que discuta ideas y proyectos, un sistema alejado de las formas actuales de ver qué candidato ensucia más al adversario para obtener ventajas”, expresó Mendieta en su publicación.

En otro tramo de su mensaje, el concejal defendió el desarrollo urbano de Concordia durante las administraciones peronistas. Para fundamentar su postura, señaló que en 1983 la ciudad tenía 93.000 habitantes y sostuvo que, a partir de ese momento, se desarrolló una urbanización preparada para una población de 180.000 personas.

Entre los avances mencionados, enumeró la construcción de nuevos accesos, escuelas, espacios públicos, edificios estatales y áreas vinculadas al turismo, la producción y el empleo.

Según planteó, el crecimiento demográfico y urbano de Concordia constituye una muestra del impacto de esas gestiones en la transformación de la ciudad.

Mendieta también cuestionó a quienes, desde su perspectiva, critican las administraciones anteriores sin contar con antecedentes de realizaciones propias. En ese marco, acusó a la gestión actual de apoyarse en cuestionamientos al pasado en lugar de exhibir iniciativas y resultados.

El edil cerró su publicación con una pregunta dirigida a los actuales funcionarios: “¿Qué sería de Concordia si los sin hechos tuviesen que construir una ciudad para duplicar la cantidad de sus habitantes?”

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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