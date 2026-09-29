Mujeres peronistas se reunieron en Concordia y pusieron el foco en la unidad del PJ

El viernes 25 de septiembre, la sede del Partido Justicialista de Concordia fue escenario del Encuentro de Mujeres Peronistas por la Unidad, una jornada que reunió a referentes y militantes de distintos sectores del espacio para debatir sobre la realidad social y política y avanzar en una agenda común.

La actividad había sido anunciada días atrás como un espacio destinado a fortalecer los vínculos entre mujeres de diferentes sectores del peronismo concordiense y promover la participación y la organización.

Durante el encuentro se abordaron distintas problemáticas vinculadas con la situación de la comunidad, entre ellas salud, educación, empleo, infancia y adultos mayores, además del rol de las mujeres en la construcción y discusión de políticas públicas.

Durante la jornada, las participantes expresaron críticas hacia las políticas impulsadas por los gobiernos de Javier Milei, Rogelio Frigerio y Francisco Azcué, a las que atribuyeron consecuencias sobre áreas como las infancias, la salud, la educación, el empleo y la situación de los adultos mayores.

Estos planteos se sumaron a los temas que ya habían formado parte de la reunión preparatoria del encuentro, donde se habían analizado cuestiones vinculadas con la salud, la educación, el empleo público, los Centros de Desarrollo Infantil y los comedores comunitarios.

Uno de los principales objetivos planteados durante la jornada fue fortalecer la unidad del peronismo por encima de las diferencias internas y generar mayores espacios de participación entre mujeres de los distintos sectores que integran el justicialismo local.

La convocatoria había surgido precisamente con la intención de reunir a referentes de diferentes espacios políticos y gremiales y avanzar en una agenda compartida.

Desde el espacio señalaron que la construcción política también debe desarrollarse desde la participación de las mujeres, con organización y compromiso frente a las problemáticas que atraviesan a la comunidad.

En ese sentido, el encuentro se planteó como un nuevo espacio de intercambio dentro del proceso de reorganización y búsqueda de unidad del peronismo concordiense, con la intención de continuar generando instancias de participación y debate entre los distintos sectores.

La jornada concluyó con el compromiso de continuar los encuentros y fortalecer la construcción colectiva, bajo los ejes de unidad, organización y participación que habían sido establecidos como consigna de la convocatoria.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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