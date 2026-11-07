Navarro Jaurena lanzó su candidatura a intendente con un mensaje: “La única bandera que importa es la de Concordia”

La carrera política rumbo a las elecciones municipales de 2027 comenzó a sumar movimientos en Concordia. Este sábado 31 de octubre, la Confederación Vecinalista de Entre Ríos (CVER) realizó el lanzamiento oficial de la candidatura de Maximiliano Navarro Jaurena a intendente de la ciudad, en un acto desarrollado en las instalaciones del Club Estudiantes.

La actividad reunió a simpatizantes, militantes y referentes de distintos barrios concordienses. Según la convocatoria difundida por el espacio, alrededor de 600 personas participaron del encuentro, que también contó con la presencia de dirigentes vecinalistas de otros puntos de la provincia.

Entre las principales figuras políticas estuvieron Alberto Olivetti, candidato a gobernador por la Confederación Vecinalista; Eduardo Lima, candidato a diputado provincial, y Francisco Olivetti, presidente del partido a nivel entrerriano.

El lanzamiento tuvo una importante puesta en escena, con banderas, bombos, remeras identificatorias y música en vivo a cargo de dos grupos locales de cumbia, que acompañaron la apertura y el cierre de la jornada.

El acto se desarrolló sobre una tarima ubicada en el centro de la cancha de básquet del denominado Gigante Verde, donde los referentes del espacio se dirigieron a los presentes y convocaron a acompañar el proyecto político de cara a las próximas elecciones.

Francisco Olivetti fue el primero en tomar la palabra. Luego se expresaron Eduardo Lima y Alberto Olivetti, quienes plantearon los principales lineamientos de la propuesta provincial.

Durante su intervención, Lima manifestó su confianza en las posibilidades electorales del espacio y destacó la consigna «Con las manos limpias» como uno de los ejes de la construcción vecinalista.

Por su parte, Alberto Olivetti cuestionó a las actuales administraciones provincial y nacional y planteó la necesidad de impulsar un modelo de gestión con mayor protagonismo del interior entrerriano.

«Vamos a terminar con 40 años de corrupción», expresó el candidato a gobernador, quien también sostuvo que proponen una gestión «de cara al río, al campo, a los barrios. No de cara al Obelisco».

Además, anticipó que buscarán revertir la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno provincial y convocó a fortalecer el espacio de cara a los comicios del próximo año: «En el 2027 vamos a reventar las urnas con votos vecinalistas», afirmó.

El cierre del acto estuvo a cargo de Maximiliano Navarro Jaurena, quien agradeció el acompañamiento de los vecinos y de los dirigentes que llegaron desde diferentes localidades entrerrianas para respaldar su candidatura.

El kinesiólogo, que viene desarrollando recorridas y encuentros en distintos barrios de Concordia desde principios de año, planteó que el desafío electoral será construir una alternativa capaz de abordar los problemas de la ciudad.

«Sabemos que es un desafío enorme el que tenemos por delante, pero sé que lo vamos a lograr con todos ustedes. Vamos a sacar a Concordia adelante, una Concordia olvidada», expresó ante los asistentes.

En el tramo central de su discurso, Navarro Jaurena hizo especial hincapié en la necesidad de superar las diferencias partidarias y convocar a los vecinos alrededor de un proyecto común para la ciudad.

«Tenemos que dejar de lado las banderas políticas. La única bandera que importa es la de Concordia», sostuvo, en uno de los mensajes principales de su presentación como candidato.

Con información de Diario Concordia