*NETWORKING EN CONCORDIA: EMPRESARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PODRÁN GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO*

El Consejo Consultivo de la Economía del Conocimiento informa que continúa abierta la inscripción para participar del cuarto encuentro de Networking, que se realizará este viernes 16 de octubre, de 10:00 a 12:00 hs, en el Coworking La Estación, ubicado en Próspero Bovino 1335.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre empresarios, emprendedores y prestadores de servicios de Concordia, generando un espacio para dar a conocer sus actividades, intercambiar experiencias, identificar necesidades y establecer nuevas conexiones que puedan convertirse en oportunidades de negocio.

Desde el equipo coordinador, explican que esta instancia está particularmente dirigida a referentes de empresas de la ciudad y la región, que quieran vincularse con otros actores, para generar alianzas estratégicas que permitan potenciar sus productos y servicios.

La convocatoria alcanza a empresas de diversos sectores: comercial, industrial, hotelero, gastronómico, turístico y tecnológico.

A través de estos encuentros, se promueve el conocimiento de la oferta de servicios y soluciones disponibles en la ciudad, favoreciendo el trabajo colaborativo y el crecimiento de cada sector económico.

En las ediciones anteriores, más de 50 participantes formaron parte de estas rondas de vinculación, donde pudieron presentar sus propuestas, conocer otras actividades y establecer contactos para impulsar nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

*CÓMO ES LA DINÁMICA*

La actividad comienza con una breve presentación de cada participante, quien comparte su rubro, los servicios que ofrece y las necesidades o problemáticas que necesita resolver. Luego, se desarrollan rondas de negocios cronometradas y coordinadas por una persona responsable de guiar el intercambio.

Al finalizar cada ronda, los participantes cambian de mesa para facilitar el contacto con otros empresarios y prestadores de servicios. Esta modalidad permite que todos puedan presentar su actividad, conocer nuevas propuestas y ampliar su red de contactos en un espacio organizado y dinámico.

Los empresarios y referentes de sectores interesados en participar pueden completar el formulario de inscripción, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/bdrNmWz4rXQcVvgT6

Para consultas o más información, comunicarse a: 3454194330.

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