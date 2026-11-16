La Municipalidad de Concordia, a través del Ente de Gestión Costanera, informa que los sectores de playas no se encuentran habilitados por lo tanto el ingreso al río está totalmente prohibido.

Se solicita a la comunidad respetar las medidas y no permitir, particularmente, que menores, sin acompañamiento de adultos responsables, utilicen estos espacios sin el debido cuidado y supervisión.

Las condiciones actuales del río Uruguay no permiten su uso recreativo por lo que no se encuentra habilitado ningún servicio de guardavidas, además de no estar habilitada la temporada.

Ingresar en estas condiciones al río representa un riesgo importante y ponen en peligro la seguridad de quienes deciden omitir las indicaciones. El cuidado es responsabilidad de todos.