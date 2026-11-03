NOCHE DE LOS MUSEOS ENTRERRIANOS: CONCORDIA OFRECERÁ TRES CIRCUITOS GRATUITOS EN BUSES

El viernes 6 de noviembre, de 19 a 24 horas, Concordia será parte de esta propuesta cultural, patrimonial e histórica que contará con actividades en 17 museos y tres circuitos gratuitos en buses, con inscripción previa. Bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”, la jornada invita a vecinos y visitantes a recorrer distintos espacios, conocer sus historias y descubrir el patrimonio cultural de la ciudad.

La Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) dispondrán de tres unidades de transporte gratuitas para realizar los recorridos: dos colectivos cerrados y el Bus Turístico.

Los circuitos requieren inscripción previa, los interesados podrán acercarse al Centro de Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini, o comunicarse por WhatsApp al 345 508-0276.

*CIRCUITO 1* – Salida del CIT: 19:15 h

Museo a Cielo Abierto Cementerio de los Fundadores

Museo Domingo Isthilart

Castillo San Carlos

Regreso al CIT aproximadamente 22h.

*CIRCUITO 2* – Salida del CIT: 19:30 h

Museo Ferroviario Concordia.

Museo de Antropología y Ciencias Naturales.

Museo Judío de Entre Ríos.

Regreso al CIT aproximadamente 22h.

*CIRCUITO 3* – Bus Turístico – Salida del CIT: 19:45 h

Museo del Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues».

Sitio Histórico Naranjal de Pereda.

Museo Regional Palacio Arruabarrena.

Regreso al CIT aproximadamente 22h.

*GRILLA DE MUSEOS LIBRES Y GRATUITAS PARA RECORRER*

*Castillo San Carlos*

Horario: 20 y 22 h.

Dirección: Parque San Carlos.

Actividad: «Noche de las Linternas», visitas guiadas con pistas y linternas.

*Sitio Histórico Naranjal de Pereda*

Horario: 20:30, 21:30 y 22:30 h.

Dirección: Naranjal de Pereda.

Actividad: Experiencia audiovisual y artística que recrea la historia del lugar.

*Museo Ferroviario Concordia*

Horario: 19 a 23 h.

Dirección: Av. Robinson 125.

Actividad: Visita al patrimonio ferroviario y sus instalaciones.

*Museo y Centro Cultural Salto Grande*

Horario: 19 a 24 h.

Dirección: Museo Salto Grande.

Actividad: Visitas nocturnas al Complejo Hidroeléctrico Salto Grande - Muestra «24 años · 24 memorias – Memorias de un Territorio».

*Fundación Magma*

Horario: 20:30 a 23 h.

Dirección: Alberdi 119.

Actividad: Anuncio y premiación de los ganadores del 2.º Salón Anual Provincial de Dibujo.

*Museo Regional Palacio Arruabarrena*

Horario: 17 a 23 h.

Dirección: Entre Ríos y Ramírez.

Actividad: Visita a sus colecciones y muestras patrimoniales.

*Museo Domingo Isthilart*

Horario: 19 a 21 h.

Dirección: Saavedra y Luis Vernet.

Actividad: Lectura de poesía y encuentro con el autor.

*Museo Interactivo Costa Ciencia*

Horario: 20 a 24 h.

Dirección: Monseñor Tavella 1450 (FCAL-UNER).

Actividad: Experiencia «Cuando el sonido se hace visible».

*Museo Provincial de la Imagen*

Horario: 19 a 24 h.

Dirección: Buenos Aires 179.

Actividad: 5.º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos.

*Museo Municipal de Artes Visuales – Sala Lucio Fontana*

Horario: 20 a 23 h.

Dirección: Urquiza 638.

Actividad: XVI Salón Anual Nacional del Bicentenario.

*Museo a Cielo Abierto Cementerio de los Fundadores*

Horario: 20.30 y 21.30 h.

Dirección: Humberto Primo 956.

Actividad: Recorridos por el patrimonio histórico del cementerio.

*Museo del Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues»*

Horario: 19 a 24 h.

Dirección: Arruabarrena s/n.

Actividad: Exposición para conocer los orígenes del Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues», cuyo legado se remonta a 1760.

*Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo”*

Horario: 20 a 24 h.

Dirección: Rivadavia 456.

Actividad: Recorrido por sus siete salas de exposición.

*Escuela Secundaria Nº 16 “Prof. Gerardo Victorín”*

Horario: 19 a 21 h.

Dirección: Urquiza 975.

Actividad: Recorridos guiados por las estaciones temáticas del Museo Escolar.

*Museo Judío de Entre Ríos*

Horario: 19 a 22 h.

Dirección: Entre Ríos 476.

Actividad: Inauguración de la muestra «Yo recuerdo. Arte y memoria», a 32 años del atentado a la AMIA.

*Escuela Secundaria Nº 14 “Alejandro Carbó”*

Horario: 19 a 21 h.

Dirección: Hipólito Yrigoyen 1352.

Actividad: Recorrido histórico por sus 90 años de trayectoria.

*Profesorado Superior de Ciencias Sociales*

Horario: 20:30 h.

Punto de encuentro: Plaza Urquiza.

Actividad: Caminata patrimonial «El legado de Alejo Martínez», una invitación a descubrir la arquitectura y la historia de Concordia.

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