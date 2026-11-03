NOCHE DE LOS MUSEOS ENTRERRIANOS: CONCORDIA OFRECERÁ TRES CIRCUITOS GRATUITOS EN BUSES

El viernes 6 de noviembre, de 19 a 24 horas, Concordia será parte de esta propuesta cultural, patrimonial e histórica que contará con actividades en 17 museos y tres circuitos gratuitos en buses, con inscripción previa. Bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”, la jornada invita a vecinos y visitantes a recorrer distintos espacios, conocer sus historias y descubrir el patrimonio cultural de la ciudad.
La Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) dispondrán de tres unidades de transporte gratuitas para realizar los recorridos: dos colectivos cerrados y el Bus Turístico.
Los circuitos requieren inscripción previa, los interesados podrán acercarse al Centro de Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini, o comunicarse por WhatsApp al 345 508-0276.
*CIRCUITO 1* – Salida del CIT: 19:15 h
Museo a Cielo Abierto Cementerio de los Fundadores
Museo Domingo Isthilart
Castillo San Carlos
Regreso al CIT aproximadamente 22h.
*CIRCUITO 2* – Salida del CIT: 19:30 h
Museo Ferroviario Concordia.
Museo de Antropología y Ciencias Naturales.
Museo Judío de Entre Ríos.
Regreso al CIT aproximadamente 22h.
*CIRCUITO 3* – Bus Turístico – Salida del CIT: 19:45 h
Museo del Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues».
Sitio Histórico Naranjal de Pereda.
Museo Regional Palacio Arruabarrena.
Regreso al CIT aproximadamente 22h.
*GRILLA DE MUSEOS LIBRES Y GRATUITAS PARA RECORRER*
*Castillo San Carlos*
Horario: 20 y 22 h.
Dirección: Parque San Carlos.
Actividad: «Noche de las Linternas», visitas guiadas con pistas y linternas.
*Sitio Histórico Naranjal de Pereda*
Horario: 20:30, 21:30 y 22:30 h.
Dirección: Naranjal de Pereda.
Actividad: Experiencia audiovisual y artística que recrea la historia del lugar.
*Museo Ferroviario Concordia*
Horario: 19 a 23 h.
Dirección: Av. Robinson 125.
Actividad: Visita al patrimonio ferroviario y sus instalaciones.
*Museo y Centro Cultural Salto Grande*
Horario: 19 a 24 h.
Dirección: Museo Salto Grande.
Actividad: Visitas nocturnas al Complejo Hidroeléctrico Salto Grande - Muestra «24 años · 24 memorias – Memorias de un Territorio».
*Fundación Magma*
Horario: 20:30 a 23 h.
Dirección: Alberdi 119.
Actividad: Anuncio y premiación de los ganadores del 2.º Salón Anual Provincial de Dibujo.
*Museo Regional Palacio Arruabarrena*
Horario: 17 a 23 h.
Dirección: Entre Ríos y Ramírez.
Actividad: Visita a sus colecciones y muestras patrimoniales.
*Museo Domingo Isthilart*
Horario: 19 a 21 h.
Dirección: Saavedra y Luis Vernet.
Actividad: Lectura de poesía y encuentro con el autor.
*Museo Interactivo Costa Ciencia*
Horario: 20 a 24 h.
Dirección: Monseñor Tavella 1450 (FCAL-UNER).
Actividad: Experiencia «Cuando el sonido se hace visible».
*Museo Provincial de la Imagen*
Horario: 19 a 24 h.
Dirección: Buenos Aires 179.
Actividad: 5.º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos.
*Museo Municipal de Artes Visuales – Sala Lucio Fontana*
Horario: 20 a 23 h.
Dirección: Urquiza 638.
Actividad: XVI Salón Anual Nacional del Bicentenario.
*Museo a Cielo Abierto Cementerio de los Fundadores*
Horario: 20.30 y 21.30 h.
Dirección: Humberto Primo 956.
Actividad: Recorridos por el patrimonio histórico del cementerio.
*Museo del Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues»*
Horario: 19 a 24 h.
Dirección: Arruabarrena s/n.
Actividad: Exposición para conocer los orígenes del Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues», cuyo legado se remonta a 1760.
*Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo”*
Horario: 20 a 24 h.
Dirección: Rivadavia 456.
Actividad: Recorrido por sus siete salas de exposición.
*Escuela Secundaria Nº 16 “Prof. Gerardo Victorín”*
Horario: 19 a 21 h.
Dirección: Urquiza 975.
Actividad: Recorridos guiados por las estaciones temáticas del Museo Escolar.
*Museo Judío de Entre Ríos*
Horario: 19 a 22 h.
Dirección: Entre Ríos 476.
Actividad: Inauguración de la muestra «Yo recuerdo. Arte y memoria», a 32 años del atentado a la AMIA.
*Escuela Secundaria Nº 14 “Alejandro Carbó”*
Horario: 19 a 21 h.
Dirección: Hipólito Yrigoyen 1352.
Actividad: Recorrido histórico por sus 90 años de trayectoria.
*Profesorado Superior de Ciencias Sociales*
Horario: 20:30 h.
Punto de encuentro: Plaza Urquiza.
Actividad: Caminata patrimonial «El legado de Alejo Martínez», una invitación a descubrir la arquitectura y la historia de Concordia.
--
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!