La Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia, junto al Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, invitan a la comunidad a participar de una propuesta cultural especial en el marco del Día de la Música. La jornada contará también con la participación del Ballet Municipal de Folclore “Renovando Sueños” y el Ballet Municipal de Tango “La Flor del Tango”.

Este jueves 26 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, el Gazebo de Plaza 25 de Mayo será escenario de una nueva edición de la “Noche de Retreta”, una actividad que busca generar un espacio de encuentro con la música, la cultura y las expresiones artísticas, acercando a los vecinos una propuesta abierta y gratuita.

En esta oportunidad, la Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues» ofrecerá un concierto especialmente preparado para celebrar el Día de la Música, compartiendo con el público un repertorio que pone en valor la tradición musical y el patrimonio cultural de nuestras instituciones.

La propuesta contará además con la participación del Ballet Municipal de Folclore “Renovando Sueños” y el Ballet Municipal de Tango “La Flor del Tango”, que acompañarán la jornada con sus presentaciones, sumando danza y expresión artística a una noche pensada para disfrutar en comunidad.

Esta iniciativa, impulsada de manera conjunta por la Subsecretaría de Educación y Cultura y el Regimiento de Caballería, pone de manifiesto la importancia del trabajo articulado entre las instituciones y la generación de espacios que promuevan el acceso a la cultura, fortalezcan nuestra identidad y permitan compartir el talento de los artistas locales.