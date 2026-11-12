NUEVA VELADA BOXÍSTICA EN CONCORDIA

Con la organización en conjunto entre Perrito Box Producciones, la Comisión Municipal de Boxeo y la Subsecretaría de Deportes, se realizará este viernes desde las 21.30 horas en el Club Estudiantes Concordia una nueva velada de boxeo, con 10 peleas programadas y que tendrá como combate de fondo al concordiense Walter Casco enfrentando a Néstor Segura de Nogoyá.

Las entradas anticipadas para el festival tienen un costo de 10.000 pesos y se pueden adquirir en el comercio ubicado en calle Balcarce 11. También hay mesas vip para cuatro personas con un valor de $ 80.000.

*PROGRAMA *

El programa de peleas que componen la velada, es el siguiente:

1ra Pelea: Williams Dos Santos (Gimnasio Cirolla) vs. Walter Martínez (Salto) - Categoría hasta 64 kilogramos

2da Pelea: Santiago Ott (Gimnasio Cirolla) vs. Tobías Melgar (Gualeguaychú) - Categoría hasta 69 kilogramos

3ra Pelea: Andrés Figueredo (Gimnasio de Fabián Monzón) vs. Thiago Cataneo (Federal) - Categoría hasta 81 kilogramos

4ta Pelea: María Rojas (Funcional Boxing) vs. Daniela Sepp (Misiones)

5ta Pelea: Nicolás Díaz (Gimnasio Locomotora Aguirre) vs. Benjamín Vargas (La Forja Box)

6ta Pelea: Emiliano García (Gimnasio Los Peques) vs. Bautista Icardo (Gualeguaychú)

7ma Pelea: Santiago Pasadore (Funcional Boxing) vs. Ramiro Achigar (Salto)

8va Pelea: Rodrigo Melgarejo (Barrios Box) vs. Agustín Silva (Salto)

9na Pelea: Antonio "Toni" Rabaschino (Gimnasio Municipal) vs. Dylan Ojeda (Pto Box Concordia)

10ma Pelea: Combate Estelar: Walter Casco (Gimnasio Cirolla) vs. Néstor Segura (Nogoyá) - Categoría Súper Pluma.