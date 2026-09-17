*NUEVO CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, llevará adelante un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, en el marco del Abordaje Territorial de la Secretaría de Desarrollo Humano, a realizarse el próximo sábado 26 de septiembre, de 11:30 a 13:30 horas, en la escuela Pancho Ramírez, ubicada en avenida Presidente Illia y Jorge Odiard.

La actividad es arancelada y cuenta con cupos limitados.

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción previa de manera presencial en la oficina de la dirección de Bromatología, ubicada en Roque Sáenz Peña N.º 225, segundo piso.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos vinculados a la correcta manipulación de alimentos y las prácticas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad alimentaria.

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