*NUEVO CURSO GRATUITO DE LAQUEADO DE MADERA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, invita a la comunidad a participar del Curso de Laqueado de Madera, una capacitación práctica orientada a brindar herramientas para aprender técnicas tradicionales de acabado sobre madera, tanto para la realización de trabajos en muebles nuevos como para la restauración, renovación y puesta en valor de muebles existentes.

Durante la capacitación se abordarán contenidos vinculados a la preparación y acondicionamiento de la madera, técnicas correctas de lijado, preparación de la superficie antes de pintar, aplicación de hidrolaca al agua mediante pad y aplicación de laca de poliuretano base solvente mediante pincel. También se trabajará sobre la cantidad y forma correcta de aplicar cada mano, el lijado entre manos, la corrección de imperfecciones y las técnicas necesarias para lograr una terminación lisa y de excelente calidad.

Uno de los principales aspectos de la propuesta es que los participantes podrán aprender a obtener una terminación profesional sin necesidad de utilizar compresor ni pistola, incorporando herramientas y procedimientos sencillos que permiten desarrollar esta técnica artesanal.

La propuesta estará a cargo de Martín Coduri, quien compartirá conocimientos técnicos y prácticos vinculados al laqueado de madera y a las distintas etapas necesarias para alcanzar una terminación pareja, resistente y de calidad profesional.

El curso está pensado tanto para quienes desean aprender un nuevo oficio como para aquellas personas interesadas en mejorar sus propios muebles, restaurar piezas existentes o incorporar conocimientos que puedan convertirse en una alternativa de trabajo y emprendimiento.

*ACOMPAÑAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO*

En el marco de esta propuesta, la empresa BOURLOT – Centro de Cortes, Placas & Herrajes realizará un aporte de los materiales y elementos necesarios para el desarrollo de la capacitación, acompañando esta iniciativa de formación y fortalecimiento de los oficios.

Este aporte representa una articulación entre el sector público y el privado para hacer posible el acceso a una capacitación práctica, acercando herramientas y conocimientos concretos a los vecinos de Concordia.

La capacitación se desarrollará el martes 6 de octubre, de 15:00 a 16:00 horas, en la Sala de Capacitaciones Laborales, ubicada en el 1.º piso del Centro Cívico de Concordia.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del martes 29 de septiembre, en la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, ubicada en el 1.º piso del Centro Cívico, Mitre y Pellegrini.

La propuesta se enmarca en las políticas de capacitación y formación para el trabajo impulsadas por la Municipalidad de Concordia, orientadas a brindar herramientas concretas para el desarrollo de nuevos oficios, fortalecer las capacidades laborales y ampliar las oportunidades de inserción y desarrollo productivo.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Concordia continúa promoviendo instancias de formación práctica y articulación con distintos actores de la comunidad, recuperando y transmitiendo conocimientos vinculados a oficios tradicionales y generando nuevas herramientas para el trabajo y el emprendedurismo.

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