*NUEVO HORARIO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL*

Desde el Cementerio Nuevo Municipal se informa a la comunidad que, a partir del 1° de octubre, comenzará a regir el nuevo horario de visitas, que será de 7 a 19 horas.

Se solicita respetar los horarios de visita establecidos. --

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