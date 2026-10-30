*NUEVO SORTEO DEL PROGRAMA “BUEN CONTRIBUYENTE” *

Este viernes se realizó un nuevo sorteo del Programa “Buen Contribuyente”, que lleva adelante la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Concordia. Con la supervisión de la Escribana Romina Fraga, fueron favorecidos los siguientes contribuyentes:

El primer premio, un televisor smart tv de 43´, fue para la contribuyente Tarabini, Natalia Alejandra.

El segundo premio, una cafetera de cápsula, fue para el contribuyente Girard, Rubén Darío.

El tercer premio, una tablet de 10´, se la adjudicó el contribuyente Arena, Salvador Sergio.

El cuarto premio, una freidora de aire, la contribuyente Abel, María Graciela.

El quinto premio, una pava eléctrica, resultó ganador el contribuyente Senes, Héctor.

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