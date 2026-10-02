*NUEVOS PUNTOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA “CENTROS DE FAMILIA”*

La Municipalidad de Concordia, junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, continúa con la inscripción al Programa “Centros de Familia”, una propuesta destinada a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, que permite acceder a actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas en distintos espacios de la ciudad.

En esta nueva etapa, el programa amplía su presencia territorial con la habilitación de nuevos puntos de inscripción en distintos sectores de Concordia. De esta manera, las familias podrán realizar el trámite más cerca de sus hogares, facilitando el acceso al programa y evitando traslados hacia otros puntos de la ciudad.

A su vez, se incorporan como centros adheridos el Club Social, Cultural y Deportivo Villa Zorraquín y el Club Almirante Brown de Osvaldo Magnasco, ampliando las alternativas disponibles para que chicos y adolescentes puedan participar de las actividades propuestas.

Quienes cumplen con los requisitos establecidos reciben un voucher de $24.000, a través de una tarjeta física no bancaria, que puede utilizarse de manera directa y sin intermediarios en las actividades ofrecidas por los más de 100 centros adheridos distribuidos en distintos sectores de Concordia.

*NUEVOS DÍAS, LUGARES Y HORARIOS DE INSCRIPCIÓN*

*LUNES 5 DE OCTUBRE*

De 9 a 14 horas

Escuela N.º 47 “Justa Gayoso”

Los Trabajadores s/n – Benito Legerén.

De 14 a 18 horas

Centro de Convenciones Concordia

San Lorenzo Oeste 101.

*MARTES 6 DE OCTUBRE – DE 9 A 18 HORAS*

Cooperativa de Aguas Osvaldo Magnasco

Delegación Municipal Villa Zorraquín

Nuestra Señora del Luján 195.

*MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE – DE 9 A 17 HORAS*

Escuela N.º 6 “General San Martín”

Néstor Garat 751.

Escuela N.º 10 “Benito Garat”

Urdinarrain 752.

*¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?*

La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar.

El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.

*RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DEL BENEFICIO*

Las familias que realizaron la inscripción durante la primera etapa y utilizaron el voucher en alguno de los centros adheridos recibirán la renovación del beneficio de manera automática.

En el caso de quienes ya recibieron la tarjeta pero todavía no utilizaron el voucher, deberán acercarse a uno de los centros adheridos y hacer uso del beneficio para acceder a la renovación automática. De no hacerlo, deberán realizar nuevamente el proceso de inscripción.

Desde la Municipalidad de Concordia se invita a las familias que cumplen con los requisitos a acercarse a los puntos habilitados y aprovechar esta instancia para realizar el trámite más cerca de sus hogares y acceder a las propuestas disponibles para niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

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