*OPERATIVOS DE TRÁNSITO POR ACTIVIDADES ESTUDIANTILES*

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa que durante la tarde de este lunes 21 de septiembre se estarán desarrollando distintos operativos con motivo de las actividades por el Día del Estudiante.

Desde las 17 y hasta las 18:30 horas aproximadamente, se llevará a cabo el banderazo de ECU, el cuál partirá desde el Parque Central “Viñedos Moulins”, por boulevard San Lorenzo hasta calle Urquiza; por Urquiza hasta calle 1º de Mayo; luego por 1º de Mayo hasta calle La Rioja, doblando por esta hasta calle Buenos Aires.

También, desde las 18 horas, se cortarán las siguientes calles, en inmediaciones del Club Ferro: San Juan y 1º de Mayo y Rivadavia y Buenos Aires.

Se solicita a los conductores respetar las indicaciones y circular con precaución en los sectores señalados.

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